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Vídeo: Tromba d’água é registrada em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma tromba d’água se forma no município de São Sebastião da Boa Vista, localizado na Ilha do Marajó, no Pará.

O fenômeno meteorológico chamou a atenção de moradores e internautas pela intensidade e pela beleza das imagens registradas sobre as águas da região.

Trombas d’água são colunas de ar em rotação que se formam sobre corpos d’água, geralmente associadas a nuvens de tempestade. Apesar do impacto visual, não há informações sobre danos materiais ou feridos.

O registro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e encantou quem acompanhou as imagens.

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