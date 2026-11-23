Contra ele havia mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de roubo; advogadas confirmaram que ele continua preso.

O influenciador conhecido como “Neguinho do corte”, identificado como Wellington, foi preso por policiais militares neste sábado (21), enquanto participava do velório de um amigo na zona sul de São Paulo. A detenção ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão em aberto decorrente de condenação pelo crime de roubo.

Vídeos que circularam nas redes sociais registram o momento da abordagem policial. Durante a ação, pessoas conhecidas do influenciador tentaram questionar os agentes, mas a prisão foi mantida.

As advogadas Tamara Cristiane Cavalcante e Letícia Barros Gonçalves, que representam o influenciador, confirmaram ao portal Metrópoles que ele passou por audiência de custódia neste domingo (22) e permanece detido, já que a ordem judicial refere-se a uma sentença condenatória anterior.

Posicionamento da defesa

Em nota, as defensoras demonstraram indignação quanto à forma como a abordagem foi conduzida, embora tenham reconhecido a existência do mandado expedido em razão de condenação já transitada em julgado.

“Ressaltamos que a condenação é objeto de revisão criminal, medida judicial já em andamento, por meio da qual a defesa busca demonstrar as inconsistências identificadas no caso e obter a necessária reavaliação da decisão condenatória. Reafirmamos nossa convicção na inocência de nosso cliente e que estamos trabalhando de forma técnica, responsável e comprometida, utilizando todos os instrumentos jurídicos cabíveis para buscar a reversão da condenação”, afirmaram as advogadas no comunicado.