quinta-feira, agosto 21, 2025
Desde 1876
Vídeo: tecnologia no lar; robô humanoide agora consegue dobrar roupas

Criado pela empresa americana Figure, o robô humanoide não só executa tarefas, mas também consegue “enxergar” o ambiente ao seu redor e realizar movimentos precisos com as mãos.

A empresa americana Figure demonstrou que seu robô humanoide é capaz de dobrar e empilhar roupas de forma autônoma. Essa é uma tarefa complexa para robôs, pois o tecido pode amassar de maneira imprevisível, o que exige que o robô tenha uma visão precisa do ambiente e uma coordenação motora apurada.

O robô utiliza o modelo de inteligência artificial Helix. Antes, ele já havia se mostrado útil na área de logística, organizando pacotes em centros de distribuição. Agora, com um novo treinamento, provou que também pode executar tarefas domésticas.

Da logística para o lar
A Figure destaca a versatilidade do seu modelo, que pode se adaptar facilmente a diferentes ambientes. “A mesma plataforma física e a mesma arquitetura de uso geral podem transitar perfeitamente da logística industrial para as tarefas domésticas”, explicou a empresa.

Além de dobrar roupas, o robô aprimorou a interação com humanos, conseguindo manter contato visual, direcionar o olhar e usar gestos para se comunicar.

Foto: Divulgação/Figure

