ENTRETENIMENTO

Vídeo: Tempestade de areia surpreende participantes de festival nos EUA

Evento dura uma semana e acontece no deserto de Black Rock, no estado de Nevada

Uma forte tempestade de areia atingiu o festival Burning Man na segunda-feira (25), forçando os participantes a se abrigarem e protegerem as estruturas no deserto de Black Rock, em Nevada.

Imagens do local mostram pessoas usando máscaras e segurando mastros de barracas, enquanto os ventos fortes, com rajadas de até 72 km/h, castigavam o acampamento. O mesmo sistema climático causou uma grande tempestade de areia na cidade de Phoenix, resultando em cortes de energia e atrasos de voos.

O Serviço Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta para a área, avisando sobre a aproximação de uma “parede de poeira”. Com cerca de 70 mil pessoas esperadas para o evento deste ano, que vai até 1º de setembro, a tempestade surpreendeu os participantes, que tentaram proteger suas barracas da fúria da natureza.

O que é o Burning Man?
De acordo com Stuart Mangrum, diretor do Centro Filosófico do Burning Man, o evento é mais do que um festival: é um movimento cultural global e uma obra de arte viva. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem para criar uma cidade temporária baseada em dez princípios, como a autonomia radical e a desmercantilização.

A Black Rock City, construída no deserto, atrai cerca de 70 mil pessoas, que se organizam em acampamentos e bairros focados em arte, performance e serviço comunitário. A experiência é única para cada participante, dependendo de como e onde ele interage com a cidade.

No final do evento, toda a cidade é completamente desmontada, sem deixar vestígios no ambiente.

Foto: Reprodução de vídeo/Reuters

