10 novos grupos de k-pop para ficar de olho em 2025

De Hearts2Hearts a KickFlip, passando por Big Ocean, conheça os artistas coreanos que prometem fazer barulho este ano.

Enquanto Kiss of Life, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, RIIZE e outros grupos de k-pop que estrearam nos últimos anos continuam fazendo sucesso e conquistando o coração do público, uma nova geração já está chegando à cena, pronta para lutar por seu espaço. Pensando nisso, a CAPRICHO preparou uma lista com 10 novos artistas promissores para você ficar de olho e se tornar fã ao longo de 2025.

Hearts2Hearts

O grupo feminino, composto por Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian e Ye-o, é a nova aposta da SM Entertainment e estreou no dia 24 de fevereiro com o single The Chase.

ILLIT

As meninas começaram no ano passado e levaram o prêmio de Melhor Artista Feminina Revelação no palco do MAMA Awards 2024. Depois de lançar o hit Magnetic, o grupo segue fazendo barulho com o single viral Tick Tack e acabou de revelar seu light stick oficial.

NCT Wish

Depois do NCT Dream, 127, WayV, DOJAEJUNG e U, chegou a vez da subunidade Wish brilhar. O grupo de seis membros é uma colaboração entre a SM da Coreia do Sul com a gravadora Avex Trax do Japão, criado a partir de um programa de competição chamado NCT Universe: LASTART.

Big Ocean

O trio é o primeiro grupo de k-pop composto exclusivamente por membros surdos e carrega esse traço identitário em suas músicas e clipes através da linguagem de sinais. Até mesmo a estreia oficial aconteceu em uma data especial: dia 20 de abril, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência na Coreia do Sul.

NJZ

Anteriormente New Jeans, o grupo formado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein anunciou seu novo nome após enfrentar na justiça por uma série de problemas com a HYBE, empresa responsável pela agência Ador, que administrava a carreira do quinteto. “Não tem mais nada nos impedindo”, afirmou o grupo à CNN sobre a nova sonoridade que vão aderir.

MYTRO

Também comandado pela SM, o conjunto masculino, que conta com Seo Woo-hyeok, ator dos k-dramas A Lição e O Jogo da Morte, entre os integrantes, investe no trot, o gênero musical mais antigo e popular da Coreia do Sul. Sua existência é datada do início dos anos 1900, durante o domínio japonês sobre o país.

KickFlip

O novo boy group surgiu a partir de um reality chamado LOUD, feito a partir da parceria entre o cantor PSY e J.Y. Park. Kyehoon, Amaru, Donghwa, Juwang, Minje, Keiju e Donghyeon saíram vitoriosos da competição e fizeram sua estreia oficial em janeiro com o single Umm Great.

TWS

O sexteto teve uma das estreias mais aguardadas do ano passado e continua acumulando milhões de visualizações e plays a cada lançamento. Eles são a primeira boy band da Pledis Entertainment, uma subsidiária da Hybe, desde que o SEVENTEEN chegou à cena em 2015.

Ablume

Aran, Saena e Sio, que faziam parte do Fifty Fifty, uniram forças para criar um novo projeto e recomeçar suas carreiras. O nome escolhido vem da palavra alemã para flor (blume), simbolizando crescimento. Por enquanto, nenhum mv foi lançado, mas os perfis oficiais do grupo já estão ativos nas redes sociais.

ifeye

O conjunto feminino formado pela Hi-Hat Entertainment vai estrear oficialmente em abril deste ano, mas elas já estão dando o que falar. Suas contas oficiais do SNS foram abertas nas redes e o nome vem de imagine and find energetic young eyes, algo como Imagine e encontre olhos jovens e energéticos, em tradução livre.

Por Gustavo Balducci