Estudo técnico do Ideflor-Bio aponta criação de Unidade de Conservação Municipal

A equipe da Diretoria de Gestão da Biodiversidade (DGBio) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) concluiu, neste mês de outubro, o levantamento técnico no município de Concórdia do Pará, nordeste paraense, com o objetivo de criar uma nova Unidade de Conservação (UC) municipal. A área estudada, que possui aproximadamente 9 hectares, tem potencial para se tornar um Parque ou Bosque Municipal, com o nome previsto de Pedro da Mapema em homenagem ao antigo proprietário que doou a terra para preservação.

Os estudos, que incluíram inventários de fauna e flora, além de análises do meio físico, são parte fundamental do processo de criação da UC. A nova área protegida será gerida pela Prefeitura de Concórdia do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e caso os estudos indiquem a criação de um Bosque Municipal, será um dos primeiros no estado a ser instituído sob o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), uma política implementada pelo Governo do Pará no final de 2024.

“A área estudada apresenta uma grande riqueza de espécies vegetais e animais expressiva para o seu tamanho e merecem ser preservadas. Durante o inventário de fauna e flora, identificamos espécies que são importantes para a conservação local. A criação de uma UC aqui será um passo significativo para a preservação ambiental no município”, afirmou o biólogo do Ideflor-Bio e coordenador de fauna da atividade, Rubens Aquino.

PARCERIA

A prefeita de Concórdia do Pará, Elisangela Celestino, participou ativamente do processo de alinhamento com a equipe do Ideflor-Bio e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para a gestora, a criação da UC será um avanço para o município, proporcionando não apenas a preservação da biodiversidade, mas também oportunidades de lazer e educação ambiental para a população local.

O estudo contou ainda com reuniões entre a equipe técnica do Ideflor-Bio e representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando detalhar o processo de criação da UC. “Estamos muito entusiasmados com o resultado dos levantamentos realizados. Essa parceria entre o Estado e o município mostra que é possível avançar na criação de áreas protegidas mesmo em pequenas localidades, garantindo que a preservação ambiental seja uma prioridade para todos”, ressaltou o diretor de Gestão da Biodiversidade do Ideflor-Bio, Crisomar Lobato.

A criação dessa nova UC poderá abrir espaço para atividades de pesquisa científica, turismo ecológico e lazer, fortalecendo o papel do município no cenário ambiental do Pará. A área também deverá servir como um importante recurso para a educação ambiental, despertando na comunidade local a importância de preservar a natureza e proteger os recursos naturais.

ETAPAS

Os próximos passos no processo de criação da Unidade de Conservação incluem a consolidação dos estudos realizados e a elaboração dos documentos legais que serão submetidos à aprovação. Está prevista ainda uma audiência pública no início de 2025, onde a população de Concórdia do Pará poderá participar ativamente da criação da nova área protegida.

Se tudo correr conforme o planejado, o município de Concórdia do Pará estará prestes a se tornar um exemplo de gestão ambiental para outras regiões do estado, com a implementação de uma política que visa garantir a sustentabilidade e a proteção dos recursos naturais em parceria com o Governo do Pará, por meio do Ideflor-Bio.

Imagens: Agência Pará de Notícias