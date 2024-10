Parlamento Juvenil do Mercosul é oportunidade para estudantes paraenses com projetos socioambientais

Estudantes da rede pública do Pará têm uma nova oportunidade. O Ministério da Educação (MEC) deu início ao processo seletivo, com inscrição até 7 de novembro, para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), que tem como objetivo selecionar 81 jovens brasileiros, sendo três representantes de cada estado.

“É importante os nossos jovens participarem, os jovens estudantes, porque esse evento permite a apresentação de projetos voltados para a temática socioambiental. O Parlamento Jovem do Mercosul também vai permitir o encontro intercultural entre países e a formação de uma rede potente de jovens lideranças na América Latina. Além, claro, de exercitar o protagonismo, o pensamento crítico e a capacidade de transformar a sua comunidade”, destacou Endell de Oliveira, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc).

Os escolhidos participarão de uma etapa nacional preparatória e do encontro internacional programado para agosto de 2025, em Foz do Iguaçu (PR). Este ano, o tema será “Integração regional e as mudanças climáticas”.

A seleção é destinada a estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio regular de escolas públicas estaduais e municipais. Para se candidatar, os estudantes devem apresentar um bom desempenho escolar, com no mínimo 75% de frequência e aprovação em todas as disciplinas no primeiro semestre de 2024. Além disso, é essencial que os candidatos demonstrem habilidade para conviver com diferentes culturas e possuam autorização dos pais para participar das viagens supervisionadas.

Serão reservadas 50% das vagas para estudantes negros, indígenas, quilombolas e com deficiência. Caso essas vagas não sejam preenchidas, elas serão abertas para ampla concorrência.

Como se inscrever – As inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro e devem ser feitas por meio de um formulário disponível na página oficial do Parlamento Juvenil do Mercosul. Para participar, os estudantes precisam apresentar um projeto original que estimule a participação juvenil no ambiente escolar, contando com a orientação de um professor. Também será necessário incluir um termo de ciência e autorização dos responsáveis.

Avaliação – Os projetos serão avaliados com base em critérios como originalidade, relevância para a comunidade escolar e viabilidade de execução. Cada estado terá comissões julgadoras que selecionarão os seis melhores projetos, somando um total de 162 propostas em todo o Brasil. Os projetos escolhidos passarão por uma votação popular eletrônica entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, onde serão definidos os 81 finalistas.

Formação – os estudantes eleitos participarão ainda de um curso de formação em Brasília, em julho de 2025, onde receberão capacitação para atuar como parlamentares juvenis. Ao final desse curso, será escolhido um titular e dois suplentes por estado para representar o Brasil no encontro internacional do PJM.

PJM – Criado em 2010 pelo Setor Educacional do Mercosul (SEM), o Parlamento Juvenil do Mercosul oferece uma oportunidade para que jovens discutam questões relevantes sobre os sistemas educacionais dos países membros da região. Essa iniciativa visa promover o protagonismo juvenil e fortalecer o diálogo entre estudantes do nível médio das escolas públicas dos países participantes.

