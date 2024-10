Morre em São Paulo, aos 66 anos, o ex-boxeador Adilson Maguila

O ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos. A informação foi confirmada por Irani Pinheiro, esposa de Maguila, ao programa Balanço Geral, da Record TV.

Maguila sofria de encefalopatia traumática crônica (ETC), doença similar ao Mal de Alzheimer, que é causada por repetitivos golpes na cabeça. O problema de saúde afeta principalmente ex-atletas de boxe e, por isso, também recebe o nome de demência pugilística.

Maguila começou na carreira esportiva com o auxílio do narrador e empresário Luciano do Valle. O jornalista, que morreu após sofrer um infarto em 2014, tinha uma empresa que assessorava o atleta e que o colocou para trabalhar com Angelo Dundee, treinador que dirigiu nomes históricos do boxe como Muhammad Ali, George Foreman e Jimmy Ellis.

Ao todo, Maguila teve na carreira um cartel de 85 lutas, sendo 77 vitórias, um empate e apenas sete derrotas. Além de ser campeão Sul-Americano e do Mundial, o ex-atleta conquistou o Campeonato Brasileiro, o pentacampeonato continental e o Campeonato das Américas.

Fora dos ringues, o ex-pugilista trabalhou na TV como comentarista econômico e chegou a fazer parte do elenco fixo do Show do Tom, na Record TV. Maguila ainda gravou um CD de samba intitulado Vida de Campeão. Em 2010, ele chegou a disputar uma eleição para deputado federal pelo PEN, mas não se elegeu.

