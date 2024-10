Animação em Alta no Curro Velho: Workshops, Mostras e Muito Mais!

A Fundação Cultural do Pará (FCP) celebra o Dia Internacional da Animação com uma programação especial nos dias 26, 28 e 31 de outubro, no Curro Velho e no Palácio Faciola. A programação inclui workshops, mostra de filmes e oficinas.

Selecionado pelo Edital de Fomento Lei Paulo Gustavo, o Dia Internacional da Animação (DIA) configura-se como uma importante plataforma para a difusão da produção audiovisual animada nacional e internacional, promovendo a integração cultural e o acesso democrático à cultura em todas as regiões do país.

Neste sábado (26), das 9h30 às 12h, o Curro Velho recebe workshops de animação com Thalyne Chrystyna e criação de personagens com Gabs Fernandes.

No dia 28, o Curro Velho tem Mostra Infantil (9h30-10h e 15h30-16h) e Oficina de Animação (10h-12h e 16h-18h). Não precisa inscrever.

O “Estúdio Aberto de Animação” aborda desenho, stop motion, pixilation e dublagem, com aulas de Thalyne Chrystyna, Gabriel Marciel, Yago Mendonça, Lucas Rossard, Giza Santos, Tonho Lobato, AJ e Marília Praia.

Serviço do Dia da Animação

Datas e horários: 26 ( 9h30 às 12h) e 28 de outubro (9h30 até 12h e 15h30 até 18h)

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho

Endereço: Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará