Aviões da Gol e da Azul colidem durante manobra no Aeroporto Internacional de Teresina-PI

Duas aeronaves de grande porte, um Boeing 737 da Gol e um Airbus A-320 da Azul se chocaram enquanto faziam uma manobra no pátio de estacionamento do Aeroporto Internacional Petrônio Portela, de Teresina, no Piauí, na madrugada de ontem, quarta-feira, 23. As asas dos dois gigantes se chocaram, mas não houve feridos. O piloto de uma das aeronaves disse nem ter percebido o que havia acabado de acontecer.

Em decorrência do incidente, os voos programados para Brasília e Campinas foram cancelados e os passageiros das respectivas aeronaves remanejados para outros voos.

Segundo dados fornecidos pelas duas companhias aéreas, os dois aviões, que já foram retirados do local do acidente, passam por inspeção para se saber da gravidade dos danos e como reparar os equipamentos.

Momento de susto e tensão. É assim que os passageiros do voo AD4379 relatam o instante em que o avião da Azul Linhas Aéreas bateu sua asa na asa de um avião da Gol estacionado no pátio do Aeroporto de Teresina. O voo da Azul que iria de Teresina com destino a Campinas nem chegou a decolar por conta das avarias que sofreu, mas isso só aconteceu porque os passageiros perceberam que havia algo errado e gritaram pedindo para que o piloto interrompesse o táxi da aeronave.

O táxi é o momento em que o avião faz o percurso para se posicionar para a decolagem. É durante este momento que os pilotos na cabine recebem as últimas instruções do controle de tráfego aéreo para preparar a aeronave para a subida. Em conversa com o Portalodia.com, uma das passageiras do voo da Azul relatou que estava com o filho quase dormindo quando sentiu um solavanco na aeronave.

“Acho que quem estava atrás sentiu mais, mas como eu estava bem na asa do avião, acabei vendo. O pessoal da frente não estava entendendo e o piloto não viu. O pessoal que começou a gritar falando que era para parar o avião, porque se decolasse ia cair. Porque bateu a asa. Não sei se quebrou, mas foi bem assustador. A gente pega um trauma. Foi a primeira vez que passei por isso e não foi bom”, relata Jade Moura Luz, que iria com o marido e o filho de cinco anos para São Paulo.

O marido dela, Maicon Cavalcante, lembra que o avião balançou, mas que não teve barulho nenhum. O piloto, segundo ele, chegou a informar à tripulação que teria passado por um buraco na pista, mas depois os técnicos informaram que tinha se tratado de um pequeno choque entre aeronaves.

(Da Redação com informes de portais do Piauí)

Imagem: Reprodução @portalTNH1/X