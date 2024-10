Papão vence de virada o Coritiba na Curuzu lotada e agora soma 40 pontos

O Paysandu teve um jogo bastante movimentado, tenso, e assustou a Fiel na noite desta quarta-feira, 23, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. Começou perdendo, mas virou o jogo e, heroicamente, uma vez que teve um jogador expulso, o Matheus Trindade, além de um pênalti favorável, venceu pelo placar de 2 a 1 em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C. No próximo sábado, o Bicola encara, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza, do Ceará, em jogo válido pela 34ª rodada, partida que, como a de hoje, tem a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com o resultado desta noite, o Papão sobe para a 13ª posição, se afasta mais ainda da zona de rebaixamento, ao passo que o Coxa, que não corre mais risco de rebaixamento, desce para a 9ª posição, com 48 pontos.

A virada de jogo foi feita pelos jogadores João Vieira e Jean Dias. Júnior Brumado descontou para o Coritiba no primeiro tempo da partida. Os gols do Bicola vieram no segundo tempo, quando a equipe de Márcio Fernandes foi pra cima, contra o prejuízo e com uma peça a menos, mas o triunfo acabou vindo para o lado da Curuzu, de onde, ainda nesta noite, parte um ônibus com torcedores do Bicola que irão secar o Fortaleza e embalar a equipe para vencer mais uma fora de casa, na Arena do Castelão.

“Estou muito feliz por ver o meu Papão reagindo, por termos ganhado mais esta nesta noite; agora, vou mais feliz nesta excursão ao lado de meu amor Lisboa Jr e do nosso time do coração que vai fazer bonito em Fortaleza”, disse a técnica em enfermagem Laura Amanda Penha Barbosa, que segue em excursão com parte da Fiel para o Ceará, para ver a delegação bicolor jogando pela 34ª rodada, no próximo sábado, 26.

O JOGO

No primeiro tempo, o Paysandu dominou em campo. Teve mais posse de bola, mais iniciativas, mas não foi competente para meter a bola na rede. Já o Coxa partiu em busca de resultado e fez o seu primeiro e único gol aos 19 minutos. Na hora, a Curuzu silenciou, posto que a situação é dramática. Mesmo ainda tendo vários jogos pela frente, o Bicola precisa se afastar da perigosa zona de rebaixamento. Hoje, a luta não é mais por classificação, mas pela permanência na vice-elite do Brasileiro.

No segundo tempo, o Papão voltou disposto a virar o jogo. Ocorreu a expulsão de Matheus Trindade, mas isso não desmotivou o grupo que continuou buscando construir uma jogada com resultados. Veio um pênalti e o empate. Já perto do final da partida, viria o gol que faria o caldeirão da Curuzu ferver.

A arbitragem deu mais oito minutos de acréscimos. Aí, a jogada era buscar fazer mais um gol ou embarreirar o Coxa, o que foi feito com competência. Apito final, Papão 2, Coritiba 1.

Edição: Roberto Barbosa/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu