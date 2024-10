Pré-venda de ingressos para Som da Esperança inicia nesta quinta

Nesta quinta-feira (24), começa a pré-venda de ingressos para o filme Som da Esperança – A História de Possum Trot (Sound of Hope: The Story of Possum Trot), que estreia nos cinemas brasileiros em 31 de outubro. Interessados podem clicar aqui. O site também possibilita a compra de ingressos em grupo.

O longa conta a história real de uma comunidade do Texas, nos Estados Unidos, que transformou as vidas de dezenas de crianças.

Dirigido por Joshua Weigel, que também assina o roteiro com Rebekah Weigel, o drama acompanha Donna e o Reverendo Martin, que convencem os membros de sua igreja a adotar 77 crianças que estão no sistema de adoção e que ninguém mais receberia. O filme é inspirado em uma poderosa história real. Este é o primeiro lançamento da parceria exclusiva da Paris Filmes com Angel Studios.

A produção é assinada pela Peacetree Productions e Joshua Weigel, Rebekah Weigel, Letitia Wright, Joe Knittig e Nika King. O elenco traz Nika King, Demetrius Grosse, Elizabeth Mitchell, Diaana Babnicova.

CONCORRA A CONVITES

Aproveitando a chegada do filme ao país, o Pleno.News vai sortear seis pares de ingressos para os leitores. Para participar entre em https://pleno.news/som-da-esperanca.

Os interessados em participar da promoção, porém, devem morar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já que a retirada dos ingressos será feita de forma presencial, em local na capital fluminense a ser indicado para os vencedores. O resultado da promoção sai na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, na página do Pleno.News no Instagram.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação