Uepa promove curso preparatório para Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica

O Campus XX da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Castanhal (Região Metropolitana de Belém), promoverá um curso de extensão gratuito, voltado a alunos que participarão das próximas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica (OBA), em 2025. O curso é destinado a estudantes do 5º e 6º ano do Ensino Fundamental, tanto de escolas públicas quanto privadas.

As aulas vão ocorrer de forma on-line, a partir desta quinta-feira (24), das 19h às 21h, e serão ministradas até dezembro, sempre às terças e quintas-feiras. As inscrições podem ser feitas por formulário, e as vagas são limitadas a 40 estudantes. Os participantes receberão certificado com a carga horária de 30 horas.

O professor de Física da Uepa Reginaldo Corrêa, responsável pelo curso, informou que o objetivo é “fomentar o conhecimento para os alunos que queiram participar das Olimpíadas”. A OBA é uma competição nacional, realizada desde 1998, para incentivar o interesse e o aprendizado de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio em temas relacionados à Astronomia, Astronáutica e Ciências Espaciais.

A competição é dividida em níveis, de acordo com a escolaridade dos participantes, e conta com provas teóricas e práticas. Os melhores colocados têm a oportunidade de conquistar medalhas e podem, ainda, ser selecionados para participar de competições internacionais de Astronomia.

Texto: Monique Hadad – Ascom/Centro de Ciências e Planetário do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Pixabay