Amazônia Live traz Mariah Carey e estrelas paraenses em show histórico sobre o Rio Guamá

Belém se prepara para um dos maiores espetáculos musicais já realizados na região: o Amazônia Live Hoje e Sempre, que acontece hoje, 17 de setembro e terá como grande atração a estrela internacional Mariah Carey, ao lado de um time de cantoras paraenses que representam a força e a diversidade da música amazônica, como Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara.

O palco do show será um espetáculo à parte: flutuante, em formato de vitória-régia, pesa mais de 13 toneladas e foi desenvolvido para ter baixo impacto ambiental. O projeto inovador une tecnologia e sustentabilidade, já que foi montado em uma área do Rio Guamá com correnteza reduzida, garantindo segurança e visibilidade para o público. As pétalas que formam o cenário lembram a imponência e delicadeza da planta símbolo da Amazônia, unindo natureza e cultura em um só gesto.

O evento também vai muito além da música: é uma celebração da identidade amazônica, com artistas locais dividindo o mesmo palco com uma das maiores vozes do mundo. Para Joelma, Gaby, Dona Onete e Zaynara, o momento é uma oportunidade de levar os ritmos paraenses, como o carimbó, o brega e a guitarrada, a públicos globais, reforçando a potência cultural do Pará.

Ao mesmo tempo, o Amazônia Live tem forte caráter simbólico: é um chamado à preservação da floresta e à reflexão ambiental, lembrando que a Amazônia não é apenas um bioma, mas também um patrimônio cultural e humano. O evento se insere no calendário de mobilização que antecede a COP30, marcada para 2025 em Belém, e reforça o protagonismo da cidade nas discussões climáticas mundiais.

O público poderá acompanhar o show ao vivo em Belém, mas a grandiosidade do evento também será transmitida pelo Multishow, Globoplay e TV Globo, garantindo que milhões de pessoas ao redor do mundo possam sentir a emoção dessa noite única.

Com música, arte e consciência ambiental, o Amazônia Live promete marcar a história do Brasil e mostrar que a Amazônia pode ser palco de celebrações globais sem perder suas raízes.

Imagem: Divulgação