Utinga e Combu ganham conectividade reforçada como legado da COP30

Belém vai deixar um legado tecnológico importante graças à COP30: o Parque Estadual do Utinga e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu estão recebendo melhorias significativas em telefonia celular e internet. A iniciativa promete beneficiar visitantes, comunidades tradicionais, equipes de conservação e fortalecer a segurança nessas áreas naturais.

A ação é resultado de uma articulação ampla entre várias entidades: o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações, GSI-PR, Prefeitura de Belém, Prodepa, associação Conexis e as operadoras Claro, TIM e Vivo. Serão instaladas antenas que ampliam o sinal de telefonia celular e acesso à internet nessas unidades de conservação.

No Utinga, esse reforço terá impacto direto: mais segurança para quem passeia ou trabalha no parque, melhor experiência para os visitantes que hoje enfrentam falhas de sinal em muitos trechos, e melhorias na comunicação das equipes de gestão. O parque é um dos mais visitados do Pará; no ano passado, aproximadamente 500 mil pessoas o visitaram, e até julho deste ano já somavam quase 400 mil.

Já a APA do Combu, região insular de Belém que abriga comunidades tradicionais, atividades ligadas ao ecoturismo, gastronomia e biodiversidade, também será contemplada com antenas permanentes. Isso vai permitir uma comunicação melhor entre moradores, turistas, ambulâncias, órgãos de fiscalização ambiental, entre outros serviços.

Segundo Júlio Meyer, gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio: “Utinga e Combu são cartões-postais de Belém. Receber conectividade não é apenas avanço tecnológico: é mais segurança e valorização das comunidades locais.”

Além dessas melhorias nessas áreas naturais, a expansão da cobertura de sinal será feita em mais de 20 pontos da região metropolitana de Belém, incluindo locais como Parque da Cidade, Porto Futuro, Mangueirão, Mercado Ver-o-Peso etc. Dos 15 pontos prioritários designados para a COP30, 14 terão antenas permanentes.

Essa obra de infraestrutura de telecomunicações integra o planejamento para a COP30, iniciada em 2023, com licenças e parcerias já em andamento, visando que Belém apresente, durante o evento de novembro, estruturas prontas e eficientes. Mas principalmente, para que a população usufrua após a conferência de um legado real: melhor conectividade, mais segurança, turismo fortalecido e inclusão digital.

Imagem: Agência Pará