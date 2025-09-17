quarta-feira, setembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Utinga e Combu ganham conectividade reforçada como legado da COP30

Belém vai deixar um legado tecnológico importante graças à COP30: o Parque Estadual do Utinga e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu estão recebendo melhorias significativas em telefonia celular e internet. A iniciativa promete beneficiar visitantes, comunidades tradicionais, equipes de conservação e fortalecer a segurança nessas áreas naturais.

A ação é resultado de uma articulação ampla entre várias entidades: o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações, GSI-PR, Prefeitura de Belém, Prodepa, associação Conexis e as operadoras Claro, TIM e Vivo.  Serão instaladas antenas que ampliam o sinal de telefonia celular e acesso à internet nessas unidades de conservação.

No Utinga, esse reforço terá impacto direto: mais segurança para quem passeia ou trabalha no parque, melhor experiência para os visitantes que hoje enfrentam falhas de sinal em muitos trechos, e melhorias na comunicação das equipes de gestão. O parque é um dos mais visitados do Pará; no ano passado, aproximadamente 500 mil pessoas o visitaram, e até julho deste ano já somavam quase 400 mil.

Já a APA do Combu, região insular de Belém que abriga comunidades tradicionais, atividades ligadas ao ecoturismo, gastronomia e biodiversidade, também será contemplada com antenas permanentes. Isso vai permitir uma comunicação melhor entre moradores, turistas, ambulâncias, órgãos de fiscalização ambiental, entre outros serviços.

Segundo Júlio Meyer, gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio: “Utinga e Combu são cartões-postais de Belém. Receber conectividade não é apenas avanço tecnológico: é mais segurança e valorização das comunidades locais.”

Além dessas melhorias nessas áreas naturais, a expansão da cobertura de sinal será feita em mais de 20 pontos da região metropolitana de Belém, incluindo locais como Parque da Cidade, Porto Futuro, Mangueirão, Mercado Ver-o-Peso etc. Dos 15 pontos prioritários designados para a COP30, 14 terão antenas permanentes.

Essa obra de infraestrutura de telecomunicações integra o planejamento para a COP30, iniciada em 2023, com licenças e parcerias já em andamento, visando que Belém apresente, durante o evento de novembro, estruturas prontas e eficientes. Mas principalmente, para que a população usufrua após a conferência de um legado real: melhor conectividade, mais segurança, turismo fortalecido e inclusão digital.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Amazônia Live traz Mariah Carey e estrelas paraenses em show histórico sobre o Rio Guamá
Próximo artigo
Trechos da Duque de Caxias e Brigadeiro Protásio serão interditados para obras de drenagem profunda em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,605FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315