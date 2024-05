Anitta perde 100 mil seguidores após videoclipe com candomblé

A cantora Anitta disse, nesta segunda-feira, 13, nos stories de seu perfil no Instagram, que perdeu 100 mil seguidores após anunciar o lançamento do videoclipe da canção Aceita, que deve ter uma homenagem ao candomblé, religião da qual a artista é adepta.

“Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade”, escreveu.

De acordo com o site InsTrack, que faz o rastreamento de estatísticas de páginas do Instagram, Anitta aparecia com 65,120 milhões de seguidores na rede social no início desta segunda, ainda antes do anúncio do novo videoclipe. Por volta das 14h45, a cantora estava com 64,982 milhões, ou seja, 138 mil seguidores a menos.

Em suas redes, Anitta havia compartilhado mais cedo nesta segunda algumas imagens e trechos do clipe, que está previsto para ser lançado nesta quarta (15). Além disso, a cantora também escreveu uma homenagem o orixá Logun Edé, que será o tema do enredo da escola de samba Unidos da Tijuca no carnaval do Rio de Janeiro no próximo ano.

Imagem: Reprodução/Instagram