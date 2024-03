Projeto de arborização sustentável de Santarém é finalista da Smart City Expo Curitiba

O projeto Quintal Florestal Sustentável, integrado ao Programa Arborizar Santarém foi classificado entre os três finalistas, entre 300 cidades brasileiras concorrentes, para participar do renomado Smart City Expo Curitiba, sediado na capital paranaense. Este congresso reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções, visando criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos.

A iniciativa, que objetiva promover arborização urbana e o desenvolvimento sustentável na região do Baixo Amazonas, foi selecionada entre 300 projetos de todo o país, devido a sua abordagem inovadora e integrada, que combina ciência, tecnologia e engajamento comunitário.

O projeto Quintal Florestal Sustentável Integrado é uma iniciativa ambiciosa que visa integrar, ampliar e aprofundar o conhecimento da biodiversidade local e seu potencial biotecnológico. Este projeto, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), busca não apenas aumentar a cobertura vegetal na área urbana, mas, também, explorar de forma sustentável os recursos naturais da região.

O Programa Arborizar Santarém, criado com base em estudos realizados em 2019, identificou que Santarém tinha apenas 17 metros quadrados de cobertura vegetal por habitante na área urbana, o que resultava em altos níveis de insolação direta e aumento das queimadas, prejudicando o meio ambiente e o bem-estar da população.

Para reverter esse cenário, o projeto propõe a integração do Quintal Florestal Sustentável ao programa Arborizar Santarém, aproveitando as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Arborização e pela legislação pertinente. O objetivo é promover políticas e práticas sustentáveis, incluindo o planejamento de mudas de árvores para o bem-estar da população, o plantio de espécies medicinais e aromáticas e o desenvolvimento de técnicas de cultivo controlado.

O Quintal Florestal Sustentável destaca-se por sua ênfase na arborização urbana, no cultivo sustentável de plantas medicinais e aromáticas e na promoção de práticas ambientalmente responsáveis. Sua participação no Smart City Expo Curitiba representa uma oportunidade única para compartilhar experiências e aprender com outros especialistas, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável para Santarém e suas comunidades.

Com o reconhecimento, Santarém reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, demonstrando que iniciativas locais podem ter um impacto global significativo. O projeto representa um exemplo inspirador sobre como as cidades podem enfrentar desafios ambientais e sociais, criando um ambiente mais saudável e próspero para todos os seus habitantes.

Imagem: Agência Santarém