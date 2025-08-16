Após menosprezar Oscar, Denzel Washington desabafa sobre cancelamento

Ator está divulgando seu novo filme, “Luta de Classes”, ao lado do diretor Spike Lee

Juliana Melguiso, colaboração para a CNN

Poucos dias após afirmar que “não está interessado” em ganhar Oscars, o ator Denzel Washington, 70, desabafou sobre a cultura do cancelamento e como “não se importa” com esse pensamento.

Em entrevista para o Complex News para divulgar seu novo filme, “Luta de Classes”, o ator questionou a repórter do veículo sobre o que é ser “cancelado” de verdade e como seu trabalho não depende da opinião alheia. “O que significa ser cancelado? Quem se importa com isso? O que tornou o apoio do público tão importante para começar?“, inicia o astro.

“Eu não me importo com quem está seguindo quem. Você não pode liderar e seguir ao mesmo tempo. E você não pode seguir e liderar ao mesmo tempo!”, disse o ator. “Eu honestamente não sigo ninguém, eu sigo Deus. Eu não sigo nenhum homem, tenho fé apenas em Deus. Eu tenho esperança no homem, mas olhe em volta, não está funcionando tão bem!“.

Na última semana, Washington afirmou que não toma decisões profissionais pensando em prêmios, ainda mais em premiações como o Oscar. “Não faço isso pelo Oscar. Não me importo com esse tipo de coisa. Já estou nisso há muito tempo, e houve um momento em que ganhei e não deveria ter vencido e depois não ganhei e deveria ter vencido. O homem dá o prêmio. Deus dá a recompensa”, disse.

Washington é o ator negro com o maior número de indicações ao prêmio. Ele recebeu nove como ator, tendo ganhado por “Tempo de Glória” (1990) e “Dia de Treinamento”, e uma como produtor, em “Um Limite Entre Nós” (2017).

Ele está prestes a estrear um novo filme, “Luta de Classes“, de Spike Lee. O título estreia nos cinemas nos Estados Unidos em 22 de agosto. Já em 5 de setembro entra no catálogo do AppleTV+.

A trama é uma releitura do clássico japonês “Céu e Inferno”, de Akira Kurosawa, e acompanha um magnata da música conhecido por ter os “melhores ouvidos” do ramo, que se torna alvo de um plano de resgate que o deixará preso em dilema de vida ou morte.

Além de Washington, o longa contará com nomes como Jeffrey Wright, ASAP Rocky, Ice Spice, LaChanze, Aubrey Joseph, Michael Potts, Wendell Pierce e Anthony Ramos.

