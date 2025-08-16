Diretor de “Esqueceram de Mim” afirma que reboot seria “um grande erro”

Filme lançado em 1990 catapultou a carreira de Macaulay Culkin

Juliana Melguiso, colaboração para a CNN

Apesar das inúmeras tentativas de trazer Macaulay Culkin de volta ao universo de “Esqueceram de Mim” ao longo dos anos, o diretor Chris Columbus, que comandou os primeiros filmes da franquia, acredita que fazer um novo filme possa ser um “grande erro”.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Columbus afirmou que reformular algo que fez sucesso há 35 anos atrás pode não ser uma boa ideia. “Eu acho que ‘Esqueceram de Mim’ foi algo muito especial que não há como refazer, não no atual momento no qual vivemos”, revelou o diretor.

Ele continuou: “Acho um erro tentar voltar ao passado e refazer algo que fizemos há 35 anos atrás. Isso deveria ser deixado de lado!“.

Anteriormente, Culkin disse que haveria a possibilidade de reprisar o seu papel como Kevin McCallister, afirmando em um painel sobre o filme que adoraria retornar à franquia — se o salário fosse bom. “Eu tenho algumas ideias, mas não tenho tempo para escrever com dois filhos pequenos”, disse o ator.

Clássico dos anos 1990, “Esqueceram de Mim” acompanhava o travesso Kevin, um garoto de apenas oito anos, que é acidentalmente esquecido em casa pela família durante as férias de Natal. Sozinho em casa, o menino vai precisar usar a criatividade e proteger sua casa de ladrões atrapalhados.

O filme foi dirigido por Chris Columbus, e contou com roteiro de John Hughes, um dos maiores nomes do cinema entre 1980 e 1990. No elenco contou, além de Culkin, com nomes como Joe Pesci, Catherine O’Hara, Daniel Stern, John Heard e Kieran Culkin.

