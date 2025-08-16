Suposto affair de Bruna Marquezine já namorou filha de Mano Brown

Ayomi Domenica esteve em um relacionamento com o ator entre 2021 e 2025

Da CNN

Nas últimas semanas, os rumores de que Bruna Marquezine, 30, e o ator Danilo Mesquita, 33, estariam vivendo um romance se intensificaram. Ambos estrelam a série “Amor da Minha Vida”, do Disney+, mas antes dos boatos de affair, Danilo já se relacionou com uma outra atriz.

Filha do rapper Mano Brown e uma das protagonistas do filme “Levante” (2024), Ayomi Domenica, 25, esteve em um relacionamento com o ator entre 2021 e 2025. Além do filme de Lillah Halla, que se destacou no Festival de Cannes de 2024, a jovem também participou de produções como “A Melhor Mãe do Mundo”, “As Seguidoras”, “Na Quebrada”, e a série “3%”, da Netflix.

Danilo e Ayomi viveram um relacionamento à distância, afinal, o ator morava no Rio de Janeiro, enquanto a atriz seguia sua carreira em São Paulo. Nenhuma das partes revelou o motivo da separação, que foi discreta e chegou ao fim em meados de maio.

Os rumores de um relacionamento com Marquezine surgiram após os dois serem vistos em momentos carinhosos nos bastidores da série do Disney+, que terminou de ser gravada no início de agosto.

Reforçando a teoria criada pelos internautas, ele publicou uma foto abraçado com a artista refletindo sobre o fim das gravações do título em que contracena com Marquezine. “Obrigado pela grande parceira que é”, escreveu.

Bruna Marquezine também teve um término recente. Seu último namoro, com o ator João Guilherme, chegou ao fim em fevereiro deste ano. Até o momento, nem Marquezine e nem Danilo confirmaram o relacionamento.

Instagram/Danilo Mesquita