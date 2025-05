Melk Costa mira o topo: “Vou ser campeão do UFC até os 30 anos”

Natural de Porto de Moz, no interior do Pará, Melquizael Costa, ou simplesmente Melk, vive um momento especial no UFC. Com três vitórias consecutivas, o lutador paraense volta ao octógono neste sábado (17), em Las Vegas, para encarar Julian Erosa pela categoria peso-pena (66 kg), no UFC Vegas.

Com 28 anos prestes a completar 29 Melk tem uma meta clara: ser campeão do UFC até os 30. “Estou fazendo meu caminho, batendo em quem colocam na minha frente. Se não vier o top 15 agora, vou bater no próximo até entrar no ranking. Tenho certeza: até os 30, serei campeão”, declarou.

Em 2025, esta será a terceira luta de Melk, com pouco mais de um mês de intervalo entre cada combate. Antes de Erosa, ele venceu André Fili (fevereiro) por finalização e Christian Rodriguez (março) por decisão unânime. O bom desempenho pode colocá-lo no radar dos principais nomes da divisão.

Treinando em Bauru (SP) com Paulo Ledesma, Melk vem aprimorando seu jiu-jitsu e aposta em mais uma finalização. “O jogo dele casa com o meu. Ele vai querer me levar para o chão, mas vou finalizar.”

Além dos desafios no octógono, Melk também se destaca fora dele. Portador de vitiligo, tornou-se uma voz importante no combate ao preconceito. “O MMA me salvou. Hoje tento mostrar que uma pessoa com vitiligo pode fazer qualquer coisa. Quero inspirar outras crianças.”

Mesmo morando longe, o coração segue no Pará. “Sinto muita falta do açaí, do tacacá… Todo ano tento voltar para Porto de Moz. É onde recarrego minhas energias.”

Com seis lutas no UFC desde sua estreia em 2023 sendo quatro vitórias , Melk Costa está cada vez mais perto de transformar seu sonho em realidade. E neste sábado, ele terá mais uma chance de provar que o cinturão não está tão longe quanto parece.

