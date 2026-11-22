A cidade de Barretos, interior de São paulo, registrou quatro tremores entre a noite de sexta-feira, 20, e a madrugada de ontem, sábado, 21. O primeiro episódio ocorreu às 21h20 e foi percebido por moradores de vários bairros. As outras três ocorrências foram registradas depois da meia-noite e ficaram restritas ao Bairro Mais Parque, onde a última foi sentida às 00h37.

De acordo com o projeto independente Brazil Earthquakes, o primeiro tremor teve magnitude estimada entre 1,5 e 2,0. Já o episódio das 0h37 foi avaliado em 0,8. Os registros levaram moradores a procurar o Gabinete de Crise instalado no Mais Parque, que funciona 24 horas por dia desde 17 de novembro.

O prefeito Odair Silva esteve no local acompanhado da primeira-dama Roselaine Silva, secretários municipais e pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP). A equipe acompanha as ocorrências e trabalha para identificar as possíveis causas dos fenômenos.

Durante o atendimento aos moradores, Odair afirmou que equipamentos de monitoramento foram instalados no município para ajudar nas investigações. – O que o Brasil tem de melhor em termos de tecnologia foi instalado em Barretos em busca de respostas para o que vem acontecendo. Não estamos medindo esforços, estamos sentindo a dor de vocês, por isso tenho ficado aqui no bairro boa parte do tempo e estamos trabalhando para descobrir o que está acontecendo – declarou.

MONITORAMENTO DOS TREMORES

O especialista em Estrutura Sismológica do IAG-USP, Jackson Calhau, informou que o tremor de sexta-feira teve características diferentes dos episódios anteriores. Segundo ele, o fenômeno também foi identificado por equipamentos de monitoramento instalados em outros municípios, como Bebedouro.

– Muito provavelmente esse foi o maior evento, maior sismo dessa sequência que vem ocorrendo aqui no Mais Parque. Foi sentido em outros bairros, isso já demonstra que foi algo de uma magnitude um pouco maior. Uma outra evidência é que estações sismográficas de outras cidades detectaram esse tremor, por exemplo, a estação de Bebedouro. Instalamos aqui em Barretos nesta sexta-feira quatro estações que são supersensíveis. Com certeza, todas estas estações detectaram também esse tremor. Vamos fazer uma coleta neste sábado, espera processar esses dados também e tentar trazer mais informações para a Defesa Civil e população em geral – explicou ele, segundo o site oficial da Prefeitura de Barretos.

Calhau ressaltou que os quatro sismógrafos instalados na cidade precisam registrar novos episódios para que os pesquisadores possam aprofundar as análises. Ele afirmou que a investigação depende da coleta de dados e da avaliação de diferentes possibilidades.

– A gente precisa de dados, então precisamos deixar esses equipamentos registrarem todos os tipos de evento que vêm ocorrendo aqui. Precisamos investigar todos as hipóteses possíveis dentro da nossa área de alcance – afirmou.

O especialista também esclareceu que ainda não há informações suficientes para apresentar uma conclusão definitiva. Por enquanto, os pesquisadores trabalham com estimativas de magnitude e localização do epicentro, que poderão ser atualizadas conforme novos registros forem analisados.

– Não. O que a gente consegue é divulgar uma magnitude preliminar, uma localização epicentral é também preliminar, mas a gente espera ter mais dados para conseguir trazer mais informações, informações mais precisas, baseado na ciência e em dados – concluiu.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News