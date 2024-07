Aviões da Latam e Gol colidem em solo no Aeroporto de Congonhas

Uma falha durante o reboque de uma aeronave no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, resultou na colisão em solo de dois aviões, um da Gol e outro da Latam. O ocorrido, ontem, segunda-feira, 29, se deu após a asa do Airbus A319 da Latam colidir com a cauda do Boeing 737 MAX 8 da Gol, o que gerou danos, sobretudo, no Boeing.

O impacto resultou em danos que paralisaram as aeronaves, que não realizaram mais voos no restante do dia. O voo LA3064, operado pelo Airbus PT-TMT e previsto para decolar no início da noite, foi cancelado. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

Segundo a Aena, concessionária responsável por Congonhas, o incidente ocorreu após uma falha no equipamento de “pushback”, operado por empresa contratada pelas companhias aéreas.

Não houve feridos e os passageiros foram realocados para outras aeronaves.

“Os clientes desembarcaram em segurança, nosso valor número 1, e foram reacomodados em outra aeronave para seguirem viagem”, disse a Gol ao G1.

“Todos os passageiros e a tripulação foram desembarcados normalmente e em total segurança. A companhia esclarece que a aeronave foi recolhida para manutenção e que está apurando a ocorrência”, informou a Latam.

Imagem e fonte: Pleno.News