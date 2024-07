Santarém brilha nos XIII Jogos Abertos do Pará e conquista o título de Campeã Geral

A delegação de Santarém fez história nos XIII Jogos Abertos do Pará, realizados no período de 18 a 21 de julho na cidade de Alenquer. Com uma performance extraordinária em diversas modalidades, Santarém sagrou-se a grande campeã do evento, acumulando um total de 69 pontos na classificação geral.

Os atletas santarenos destacaram-se em múltiplas modalidades, evidenciando a dedicação e o talento que levaram a cidade ao topo do pódio. No futsal masculino, Santarém conquistou a medalha de ouro, vencendo Itaituba por 4 a 2 na final. Já no futsal feminino, a equipe garantiu a terceira posição após intensas disputas.

O futebol de areia também foi palco de vitórias para Santarém, que se consagrou campeã no feminino e trouxe o terceiro lugar com a equipe masculina. As equipes demonstraram uma habilidade notável e uma determinação inabalável, culminando em vitórias emocionantes sobre seus adversários.

O voleibol santareno também brilhou, com a equipe feminina conquistando o primeiro lugar após vencer Itaituba por 2 a 1 na final. No masculino, Santarém também assegurou a primeira colocação, mostrando a força e a competitividade de seus atletas campeões.

No handebol, tanto as equipes masculina quanto feminina de Santarém dominaram a competição. As atletas femininas conquistaram o ouro ao derrotar Alenquer e Monte Alegre, enquanto os homens levaram o título com uma vitória decisiva sobre Itaituba.

O sucesso de Santarém nos XIII Jogos Abertos do Pará reflete não apenas o talento dos atletas, mas também o comprometimento das comissões técnicas e o apoio incansável da comunidade. A Prefeitura de Santarém parabeniza todos os envolvidos e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no município.

“A conquista de Santarém nos XIII Jogos Abertos do Pará é um testemunho do talento, dedicação e espírito de equipe dos nossos atletas. Esta vitória não é apenas um triunfo esportivo, mas uma celebração do esforço coletivo de todos os envolvidos. Continuaremos a investir no esporte, pois acreditamos que ele transforma vidas e fortalece nossa comunidade,” disse Ezequiel Aquino, secretário municipal de Esportes de Santarém.

Imagens: Agência Santarém