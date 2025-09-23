terça-feira, setembro 23, 2025
SEGURANÇA

PF apreende embarcação com mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó

AÇÃO RESULTOU NA APREENSÃO DE MAIS DE 130 FARDOS CONTENDO INCENSOS, ROUPAS, BICICLETAS ELÉTRICAS E BATERIAS

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, 23, uma embarcação transportando mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó. Foram encontrados mais de 130 fardos de mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal e alfandegária exigidas, tais como incensos, roupas, bicicletas elétricas e baterias.

Em razão das condições climáticas adversas, a operação contou com o apoio da lancha da Companhia Docas do Pará, o que possibilitou a contenção da embarcação.

As mercadorias e o barco utilizado no transporte foram apreendidos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, em Belém, para adoção das providências necessárias.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA, em Belém

