PF apreende embarcação com mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, 23, uma embarcação transportando mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó. Foram encontrados mais de 130 fardos de mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal e alfandegária exigidas, tais como incensos, roupas, bicicletas elétricas e baterias.

Em razão das condições climáticas adversas, a operação contou com o apoio da lancha da Companhia Docas do Pará, o que possibilitou a contenção da embarcação.

As mercadorias e o barco utilizado no transporte foram apreendidos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, em Belém, para adoção das providências necessárias.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA, em Belém