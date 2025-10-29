Belém terá mudanças no trânsito no período de 02 a 21 de novembro

No período de 02 e 21 de novembro próximos, o trânsito em Belém sofrerá alterações por conta da realização da COP30 e da Cúpula de Líderes, eventos internacionais que ocorrerão na cidade e que exigem medidas de segurança e padrões de mobilidade. As medidas incluem interdições totais e parciais em diferentes vias, com o objetivo de garantir a segurança das delegações e o deslocamento dos participantes.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Estado nesta quarta-feira, 29, as restrições começam às 5h do dia 02 de novembro e permanecem até o encerramento da conferência. Nos dias 6 e 7 de novembro, haverá bloqueios intercalados em função da movimentação dos comboios oficiais entre os hotéis da região central e o Parque da Cidade, local que sediará parte das atividades. Pela manhã, o tráfego será interrompido no sentido centro–Parque da Cidade, e à noite, no sentido inverso.

As vias que terão bloqueios intercalados incluem as avenidas Duque de Caxias, José Malcher, Magalhães Barata, Domingos Marreiros, Almirante Barroso, Augusto Montenegro (na pista do BRT) e a Travessa Castelo Branco. Também estão previstas restrições temporárias nas imediações da Base Aérea de Belém, durante embarques e desembarques de autoridades.

Os órgãos de trânsito orientam motoristas e pedestres a planejarem rotas alternativas e acompanharem as atualizações sobre as mudanças de circulação durante o período da conferência.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução