quarta-feira, outubro 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Belém terá mudanças no trânsito no período de 02 a 21 de novembro

No período de 02 e 21 de novembro próximos, o trânsito em Belém sofrerá alterações por conta da realização da COP30 e da Cúpula de Líderes, eventos internacionais que ocorrerão na cidade e que exigem medidas de segurança e padrões de mobilidade. As medidas incluem interdições totais e parciais em diferentes vias, com o objetivo de garantir a segurança das delegações e o deslocamento dos participantes.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Estado nesta quarta-feira, 29, as restrições começam às 5h do dia 02 de novembro e permanecem até o encerramento da conferência. Nos dias 6 e 7 de novembro, haverá bloqueios intercalados em função da movimentação dos comboios oficiais entre os hotéis da região central e o Parque da Cidade, local que sediará parte das atividades. Pela manhã, o tráfego será interrompido no sentido centro–Parque da Cidade, e à noite, no sentido inverso.

As vias que terão bloqueios intercalados incluem as avenidas Duque de Caxias, José Malcher, Magalhães Barata, Domingos Marreiros, Almirante Barroso, Augusto Montenegro (na pista do BRT) e a Travessa Castelo Branco. Também estão previstas restrições temporárias nas imediações da Base Aérea de Belém, durante embarques e desembarques de autoridades.

Os órgãos de trânsito orientam motoristas e pedestres a planejarem rotas alternativas e acompanharem as atualizações sobre as mudanças de circulação durante o período da conferência.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Video: suspeito de homicídio na praça do relógio é identificado e agredido por populares no Ver-o-Peso
Próximo artigo
Vídeo: hotel flutuante para a COP30; navio Costa Diadema inicia viagem rumo a Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,217FansLike
3,595FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315