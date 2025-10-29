Vídeo: hotel flutuante para a COP30; navio Costa Diadema inicia viagem rumo a Belém

Belém está se preparando para receber a COP30 com uma solução de hospedagem à altura do evento global. O navio de cruzeiro Costa Diadema, da Costa Cruzeiros, iniciou sua jornada a partir do porto de Savona, na Itália, com destino à Ilha de Outeiro, em Belém, onde atuará como um hotel flutuante durante a Conferência do Clima.

Com impressionantes 306 metros de comprimento e capacidade para receber cerca de 4.900 hóspedes, a embarcação de luxo ficará atracada entre os dias 5 e 22 de novembro. O navio oferecerá uma alternativa de alto padrão para acomodar delegações internacionais, chefes de Estado, representantes de organizações ambientais e jornalistas que participarão da primeira edição da COP realizada na Amazônia.

A utilização do Costa Diadema reforça o plano de logística e hospitalidade da capital paraense para o evento, garantindo capacidade e conforto para receber um dos maiores encontros sobre mudanças climáticas do planeta.

(foto: Divulgação)

