POLÍCIA

Video: suspeito de homicídio na praça do relógio é identificado e agredido por populares no Ver-o-Peso

O homem foi conduzido pela polícia para prestar depoimento e passar pelos procedimentos legais.

Um homem, ainda não identificado, foi agredido por populares na manhã desta quarta-feira (29) no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Segundo informações preliminares, ele teria sido reconhecido como o suposto autor dos disparos que resultaram na morte de um indivíduo mais cedo, na Praça do Relógio, localizada no bairro da Cidade Velha.

Imagens gravadas por testemunhas mostram um cenário de grande confusão, com gritos, objetos sendo arremessados e pessoas agredindo o suspeito com chutes e pedaços de pau. É possível ouvir, ainda, disparos de bala de borracha efetuados por policiais militares que tentavam conter a multidão e restaurar a ordem.

Após a intervenção da Polícia Militar, o homem foi detido e encaminhado para prestar depoimento e realizar os procedimentos cabíveis.

