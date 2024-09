Justiça de Pernambuco decide soltar advogada Deolane Bezerra

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) atendeu ao pedido da defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e concedeu liberdade a ela na manhã desta segunda-feira (9). A decisão do Judiciário, porém, só beneficia a influenciadora e, por essa razão, a mãe dela, Solange Bezerra, seguirá detida.

De acordo com o portal G1, Deolane foi beneficiada pelo artigo 318-A do Código Penal e pela jurisprudência criada por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018, que estabelecem a substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

Além de Deolane, quem também será solta em razão da decisão é Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. Darwin se entregou à polícia e foi preso junto com a esposa na última quinta (5).

SOBRE A PRISÃO DE DEOLANE

Deolane e a mãe dela foram presas na última quarta (4) durante a Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, no Recife, capital do estado. A ação visa combater uma organização criminosa que seria voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A influenciadora estava no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, quando foi detida. Segundo a polícia, a advogada foi levada inicialmente para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana. Posteriormente, ela ficou presa na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, também na Zona Oeste da cidade.

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco/Bruno Ulivieri/AgNews