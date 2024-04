Bianca and The Velvets: Uma sinfonia de cores e sons

“Bianca and The Velvets é um projeto musical idealizado pela cantora, compositora e artista visual Bianca Marinho, nascida em Oriximiná – Pará – Brasil, em junho de 1994, e radicada em Belém – Pará desde a infância.

O projeto é produzido por Marcel Barretto, músico, cantor, compositor e produtor fonográfico de Belém – Pará, que participa como músico oficial da banda, criando todo o instrumental do EP “Reminder”, que está por vir, pela Produtora Budokaos Records LTDA.

A estreia da banda ocorreu dia 06/07 de 2023 na Rádio Cultura FM, ao vivo no Programa Conexão Cultura FM, com entrevista e 3 músicas inéditas, sendo “Summertime River” (lançada em julho de 2023), “I Was a Giver” e “Going Through”.

O projeto iniciou em 2022 quando Bianca, que já gostava de escrever e cantar desde a infância, entrou em contato com o Marcel para iniciar as gravações, que passaram por produções de músicas em português, espanhol e inglês. Por fim, ambos decidiram avançar com o projeto em inglês, no qual se identificaram mais, visto que suas referências musicais desde a infância se pautaram fortemente no rock alternativo, indie rock e variações do gênero.

“Said You Loved Me, Then You’re Gone” é lançada em 18/04/2024, sendo a segunda faixa do EP “Reminder” que está por vir, em processo de finalização. A música, como o próprio nome já diz “Disse que me amava, então você foi embora”, fala sobre uma perda afetiva na vida da cantora e compositora.

Instagram da banda: www.instagram.com/biancaandthevelvetsInstagram pessoal: www.instagram.com/biancamarinhoLink músicas/youtube/spotify/apple music e outros: www.bio.site/biancaatv”