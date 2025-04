Bosque Rodrigues Alves celebra biodiversidade com novas araras

O Bosque Rodrigues Alves – Jardim Botânico da Amazônia, brindou os visitantes com uma programação especial promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Quem visitou o Bosque anteontem, sábado, 26, teve a oportunidade de mergulhar na riqueza da fauna e flora amazônicas por meio de diversas atividades educativas e exposições, com um destaque emocionante para a integração de duas novas araras à fauna local.

O público presente pôde se encantar com a exposição de animais vivos, que proporcionou um contato próximo e educativo com cobras e aranhas que habitam a região. A curiosidade também foi aguçada pela mostra de animais taxidermizados, uma oportunidade de observar em detalhes a beleza e as características de espécies que nem sempre são facilmente avistadas na natureza.

“É uma coisa diferente, mais natureza, que nos permite tirar as crianças um pouco da frente da TV e do celular, muito legal”, elogiou a doméstica Ednilza Alves Freitas, que participou da programação junto com o sobrinho. “A gente sente uma paz quando entra aqui e com essa programação está muito bom”, completou Ednilza.

A programação também chamou atenção para datas importantes relacionadas com a questão ambiental no mês de abril, como o Dia da Conservação do Solo, Dia Nacional da Botânica, Dia dos Povos Indígenas e o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído.

Para os interessados em práticas sustentáveis, o “Exposolo” apresentou diferentes tipos de solo e suas funcionalidades. As crianças foram convidadas a fazer plantio de mudas, enquanto a oficina de compostagem ofereceu um aprendizado prático sobre como transformar resíduos orgânicos em adubo de qualidade, incentivando a consciência ambiental e a redução do lixo.

Carlos Martins, funcionário público, levou o filho, Mateus, para visitar a exposição porque acredita que “essa é uma forma de repassar conhecimentos para as crianças que muitos de nós tivemos na infância, essa também é uma forma de influenciá-las para que elas cuidem do nosso meio ambiente”.

Apesar da extensa programação, a expectativa maior ficou por conta da apresentação de duas novas integrantes da fauna do Bosque: uma arara-canindé (Ara ararauna) e uma arara-macau (Ara macao). As aves, apreendidas no município de Terra Alta, passaram por um período de adaptação e cuidados, e agora se integrando gradualmente ao ambiente do Bosque, para o deleite dos visitantes e a alegria dos veterinários do Bosque.

“Uma delas chegou com as penas cortadas e as duas araras, tanto a Macau como a Canindé, foram carinhosamente cuidadas e vão ter vida livre dentro do Bosque”, informou a diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais, responsável pela gestão do Bosque, Ellen Eguchi.

O diretor geral da Semma, Luiz Guilherme da Silva, avaliou que “essa programação especial no Bosque Rodrigues Alves reforça a importância deste espaço não apenas como um local de lazer e contemplação, mas também como um centro de educação ambiental vital para a conscientização sobre a riqueza e a fragilidade do ecossistema amazônico”.

A programação continuou ontem, domingo, 27, com exposição de animais vivos e taxidermizados, jogo do crânio e pintura facial, exposição de sementes e frutos das espécies que se encontram no Bosque, oficina de artes com material botânico, doação de mudas e plantio simbólico, fala dos indígenas e dança e exposição das sementes da Amazônia, encerrando ao meio-dia.

Fonte e imagens: Agência Belém