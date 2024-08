‘Caravana da Ciência e Tecnologia’ realiza feira científica em Escola de Benevides

Destinado à difusão do conhecimento científico, o projeto “Caravana da Ciência e Tecnologia”, segue percorrendo escolas e comunidades em todo o Pará. Pela segunda vez, a iniciativa chega à Escola de Ensino Técnico do Pará Ana Teles, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém. De algum modo, os cerca de 600 alunos estão envolvidos e empenhados na apresentação de projetos durante o evento educacional, aberto a comunidade, até a próxima sexta-feira (23), sempre com ações das 8h às 16h.

Na feira, é possível encontrar trabalhos curiosos e de diferentes áreas de conhecimento. A “Lâmpada de Lava”, apresentada por um grupo de alunos do terceiro ano do ensino médio da escola, é um deles. Os alunos trabalharam com a disciplina de química aplicada, explica a estudante Maísa Passos.

“A ‘Lâmpada de Lava’ funciona da seguinte maneira: temos um pote com óleo e águas, que possuem densidades diferentes e por esse motivo não se misturam. O recipiente esquenta, fazendo com que a água suba e quando ela chega em cima, esfria e desce. O mesmo efeito acontece na outra, mas por não ter uma fonte de calor, a gente utiliza a pastilha e o sal, que dão o mesmo efeito de descer e subir. A pastilha vai entrar em contato com a água e vai liberar o gás carbônico, que vai subir enquanto a água desce. A água está com corante, por isso ela está com uma cor diferenciada. Ela fica com esse efeito após o gás carbônico ser liberado e descer.” conta Maísa através de uma apresentação precisa, que demonstra o empenho depositado no estudo prévio para que tudo desse certo durante a semana da feira.

E o Ciclo da Água? Foi Para responder essa pergunta que o grupo liderado pelo estudante Anderson Cauã estudou para mostrar, através das palavras, e, também, de uma maquete, o movimento contínuo da água presente nos oceanos, nas diferentes superfícies e na atmosfera. Oportunidade que engrandece a cartela de conhecimento de alunos e visitantes.

“A caravana tem uma grande importância. Apesar do ciclo da água ser uma coisa básica, muitas pessoas não têm o conhecimento disso. Muitas escolas não se propõem a fazer esse tipo de evento para os alunos e isso é muito importante para entender o que acontece no cotidiano, na vida da Terra, que é o coração de tudo. Antes de fazer o trabalho a gente já sabia como funcionava o ciclo da água, mas sem tantos detalhes.” Opinou Anderson.

Do ciclo da água para as erupções vulcânicas as informações esquentaram. No estande de apresentação da Mikaelky Gomes e equipe, um grande vulcão foi confeccionado com materiais de papelaria para explicar o que ocorre quando um vulcão explode. “A erupção vulcânica é composta pelas placas tectônicas, e nelas têm todos os minerais e elementos químicos da tabela periódica. Quando esses elementos derretem, formam uma fumaça, que sai como um aviso de que a explosão irá acontecer”.

Segundo a coordenadora da escola, Alcione Souza, esse é um momento do calendário letivo que os alunos aguardam ansiosos. “Nossos alunos esperam o ano todo para esse momento da caravana. Tivemos ano passado a primeira vez aqui na escola e foi ótimo. Temos escolas ao redor que também visitam a feira de ciências, então é um momento ímpar durante o ano para aproximar os alunos desse conhecimento da tecnologia, ciência e robótica. Eles estão empolgadíssimos e está sendo bem produtivo para nossa escola.”

A “Caravana da Ciência e Tecnologia” está no seu segundo ano de atividades e, através de um mapeamento que é realizado pelas equipes do projeto, já atendeu 28 das 37 escolas de ensino técnico presentes no estado, levando até essas EETEPAs instrumentos e abordagens para além do dia a dia escolar dos estudantes. “A gente leva oficina de robótica, de impressão e modelagem 3D, empreendedorismo, desenvolvimento de aplicativos, tudo voltado para a possibilidade que eles encontrarão no mercado de trabalho quando saírem da escola”. Explicou Thays Gouvêa, coordenadora do projeto.

Mais sobre o projeto

A Caravana da Ciência e Tecnologia é um projeto voltado para a difusão do conhecimento científico. Uma ponte entre os ensinos básico e superior. Os cursos itinerantes oferecidos pelo Projeto têm percorrido dezenas de instituições de ensino em cidades, distritos e comunidades de diferentes regiões do território paraense, proporcionando uma experiência técnico-científica, até então inédita em muitas delas. Oportunidades também para professores, que têm tido amplo acesso à ciência, pesquisa e qualificação profissional.

Os eventos em cada cidade têm duração de cinco dias e procuram explorar, por meio de aulas, cursos, oficinas e exposições, conceitos e conteúdos práticos nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática, Astronomia, Meio Ambiente, Robótica, Tecnologia da Comunicação, Informática e Educação.

A Caravana também é equipada com o Laboratório Maker, espaço onde os alunos participam de oficinas e aulas práticas de robótica, modelagem 3D, montagem, conceitos de mecânica, mecatrônica e realidade virtual. Um estímulo à curiosidade e uma grande oportunidade para ‘aprender fazendo’.

Serviço:

A Feira de Ciência e tecnologia segue em exposição na EETEPA Ana Teles até a próxima sexta-feira (23), das 08h às 16h. Em seguida segue com projeto para o município de Castanhal, na Escola de Artes São Lucas. Vigia, Curuçá e Paragominas devem ser os próximos destinos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Priscila Castro/Ascom Sectet