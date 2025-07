Casa Voz dos Oceanos unirá arte, ciência e ativismo ambiental durante a COP30, em Belém

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para novembro em Belém, promete ir além das discussões políticas e técnicas. Uma das grandes novidades será a abertura da Casa Voz dos Oceanos, um espaço gratuito dedicado à arte, ciência e ativismo em defesa dos mares e rios do planeta.

Idealizada pela iniciativa Voz dos Oceanos, criada pela família Schurmann, a Casa será inaugurada no dia 6 de novembro, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, e funcionará até o dia 22. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) pelo velejador Vilfredo Schurmann, que destacou a proposta de aproximar a causa ambiental do grande público por meio de experiências imersivas e acessíveis.

“Nosso objetivo é mostrar de forma clara e acessível a importância de cuidar dos rios e oceanos. Queremos que a COP30 seja um marco nessa luta, um evento que una os rios e os oceanos de forma espetacular”, afirmou Schurmann. “E o melhor: tudo será gratuito.”

Exposições, experiências sensoriais e rodas de conversa

A programação da Casa Voz dos Oceanos será diversa. Um dos destaques é a segunda edição da exposição “Voz dos Oceanos”, que ocupará 700 metros quadrados com recursos tecnológicos, sensoriais e obras de artistas como Roberta Carvalho, renomada artista visual paraense. O público poderá vivenciar experiências interativas e refletir sobre soluções para os desafios ambientais enfrentados pelos oceanos.

Além das exposições, o espaço também receberá painéis com cientistas, ambientalistas, representantes de povos indígenas, estudantes e ONGs, promovendo debates sobre o futuro dos ecossistemas marinhos.

“Acreditamos que a arte é um caminho que vai além de provocar ou fazer a gente refletir. Ela também serve para inspirar e envolver as pessoas”, disse Fabiola Carlotto, diretora de operações da Voz dos Oceanos. “Nosso objetivo foi mostrar soluções e inspirações relacionadas ao oceano, sem deixar de lado os problemas.”

O encontro das águas e das culturas

A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, celebrou a chegada do projeto a Belém e reforçou o papel da cultura como ferramenta de mobilização.

“Essa parceria é muito auspiciosa porque promove o encontro das águas azuis com as nossas águas verdes e marrons da Amazônia. A Casa das Onze Janelas, localizada no nosso centro histórico, vai ser palco desse diálogo entre natureza e humanidade”, afirmou.

Com apoio do governo do Pará, a iniciativa pretende deixar um legado cultural e ambiental na cidade, sensibilizando moradores e visitantes para a urgência da preservação dos oceanos tema central para o futuro do planeta.

Imagem: Divulgação