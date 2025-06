Kaio Jorge decide, Cruzeiro vence e passa o Palmeiras no Brasileirão

Atacante marcou dois gols em cinco minutos para garantir a vitória no Mineirão

Guilherme Xavier, da CNN

O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo (1), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge marcou duas vezes para garantir a vitória cruzeirense no Mineirão, enquanto Paulinho descontou. Os tentos, inclusive, aconteceram nos cinco minutos iniciais da partida, e o primeiro foi o mais rápido desta edição do Brasileirão.

Agora, o Palmeiras só volta a campo no Mundial de Clubes, enquanto o Cruzeiro encara o Vitória no dia 12 de junho, novamente pela liga nacional. A vitória fez com que os mineiros ultrapassassem os paulistas na tabela, e, agora, eles são os novos vice-líderes.

Como foi o jogo?

Logo no primeiro minuto de partida, o Cruzeiro abriu o placar. Kaique Bruno desviou a cobrança de escanteio da direita, e a bola sobrou para Kaio Jorge marcar. Três minutos depois, em nova jogada aérea, o camisa 19 voltou a balançar as redes.

Com a vantagem interessante, os donos da casa jogavam mais soltos, enquanto o Palmeiras buscava se reencontrar. As equipes trocaram boas oportunidades, com os laterais William, Giay e Piquerez, mas ninguém conseguiu mexer no placar até o fim do primeiro tempo.

Na etapa complementar, o jogo ficou bem mais truncado, e a quantidade de cartões amarelos impressionou. Foram mais de cinco, incluindo um para o técnico Abel Ferreira, que se revoltava no banco de reservas.

Os visitantes assustaram com Martínez, em bom chute de fora da área, e o Cruzeiro respondeu com Matheus Pereira, após boa trama com Gabigol. Lucas Silva também teve chance de ampliar, mas errou a finalização.

No fim, o Cruzeiro soube administrar bem a vantagem construída nos primeiros minutos, enquanto o Palmeiras não encontrou alternativas para conseguir voltar à partida. O jovem Allan até descontou próximo aos acréscimos, mas foi só.

Gustavo Aleixo/Cruzeiro