Ceasa promove mais uma noite de ação de cidadania para a comunidade

A noite de ontem, quarta-feira, 21, foi de ação de cidadania para trabalhadores, permissionários, frequentadores e a comunidade do entorno da Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – Ceasa. Carretas com serviços médicos, atendimento jurídico, corte de cabelo, massoterapia, tratamento de beleza, manicura e pedicura, além da expedição da cédula de identidade, certidão de nascimento, casamento e óbito, entre outros documentos, ficaram no local desde as 21h para atender um público estimado em quatro mil pessoas, segundo informou o presidente do órgão, Raimundo Santos Júnior. Ele acrescentou que o público da Ceasa é diferenciado, porque são trabalhadores da noite, da madrugada, que dormem durante o dia e, assim, não têm disponibilidade de buscar atendimento público para suas necessidades pessoais, sociais, civis e médicas. Então, a ação de cidadania, na Ceasa, proporciona esse atendimento.

A pessoa que vai à Ceasa em busca desses atendimentos gratuitos proporcionados pela parceria com o Governo do Estado do Pará, ainda pode jantar gratuitamente, já que é oferecido um sopão de carne com legumes, além de chope de frutas e água mineral bem gelada a todos e com abundância.

Raimundo Santos disse que todos os meses, durante a ação, é escolhido um tema. E neste mês de agosto, foi escolhido o tema do Dia dos Pais. Mas nos outros meses ocorrem outras dedicatórias, como do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Maio do Dia das Mães, entre outros temas diretamente ligados ao ambiente da sociedade.

VOLUNTARIADO

A massoterapeuta Jaila Torres levou o seu conhecimento para uma das carretas dispostas ao atendimento público na ação de cidadania que começou no ano passado na Ceasa e até hoje não parou. Ela diz que vai de seu consultório de massoterapia na Avenida Augusto Montenegro, todos os meses, para atender de graça as pessoas que frequentam o local durante as madrugadas.

“A gente recebe os nossos dons de Deus, então, não custa nada fazer o bem às pessoas que precisam. Isso nos satisfaz, nos deixa bem e isso agrada ao Senhor”, disse Jaila.

Falando mais especificamente dos benefícios da massoterapia, Jaila explicou que tem muita gente que faz massagens uma vez por semana ou de quinze em quinze dias. A massagem ajuda a tirar o estresse e fazer com que as pessoas se sintam bem melhores. Segundo a profissional, todas as coisas negativas que as pessoas enfrentam no dia a dia se acumulam no corpo, como uma espécie de nódulo. A massagem remove esses nódulos que, acumulados, podem vir a provocar doenças cardíacas, problemas de coluna, depressão e até o câncer. “A massagem pode prevenir contra esses males e até prolongar a vida de cada um”, acrescentou Jaila Torres.

Imagens: Divulgação