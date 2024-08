Cinco famosos que nasceram no exterior e que você não sabia

Quando o assunto é celebridade, o Brasil possui um grupo talentosíssimo de artistas. No entanto, muitas pessoas não sabem que alguns desses famosos, na verdade, não são nascidos no Brasil, mas sim no exterior. Pois é!

Quer saber mais? Então, confira essa lista de celebridades cujas nacionalidades podem te surpreender:

LUIS GUSTAVO

O amado ator conhecido por seu papel icônico na série “Sai de Baixo”, Luis Gustavo, 86 anos, nasceu em Gotemburgo, na Suécia. Filho dos espanhóis Luis Amador Sánchez Fernández e Elena Blanco Castañera, chegou ao Brasil ainda na infância, onde acabou alcançando fama na indústria do entretenimento. Ele já é falecido.

CARMEN MIRANDA

A artista mundialmente famosa conhecida por sua representação colorida da cultura brasileira, Carmen Miranda, nasceu em Marco de Canaveses, Portugal. Embora tenha se mudado para o Brasil quando criança, ela valorizava sua dupla nacionalidade e se considerava uma verdadeira brasileira por completo. Aliás, neste final de semana, a morte de Carmen Miranda completou 68 anos. Ela já é falecida.

SOPHIE CHARLOTTE

Conhecida por seus papéis cativantes em novelas populares como “Fina Estampa”, Sophie Charlotte é filha do cabeleireiro brasileiro José Mário da Silva e da bióloga alemã Renate Wolf. Nascida em Hamburgo, na Alemanha, ela passou seus primeiros anos lá, falando e escrevendo fluentemente em alemão. Posteriormente, aos sete anos, a atriz se mudou para o Brasil.

CLARICE LISPECTOR

Celebrada como uma das gigantes literárias do Brasil, a autora de clássicos como “A Hora da Estrela”, Clarice Lispector, nasceu na Ucrânia. Por conta do impacto da Primeira Guerra Mundial, ela se mudou para o Brasil ainda criança e cresceu na vibrante cidade de Recife, Pernambuco. Ela já é falecida

GIULIA GAM

Por fim, na nossa lista de famosos nascidos no exterior, temos Giulia Gam. Figura proeminente em novelas como “Ti Ti Ti” e “Fina Estampa”, a atriz nasceu em Perugia, Itália. Ela se mudou para o Brasil ainda nova, crescendo em São Paulo antes de voltar para sua cidade natal aos 21 anos.

Fonte Famosos e Celebridades / Imagem: Divulgação/Globo