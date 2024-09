Clube do Remo vacila, mas continua briga pelo acesso à Segundona

Dizer que o resultado da partida de ontem, domingo, 15, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, foi uma decepção, é um exagero, afinal, o Remo jogou muito bem e conseguiu segurar o Voltaço, apesar de ter tido um gol anulado. O Leão Azul jogou ontem pela terceira rodada do Quadrangular Decisivo da Série C, onde os dois melhores subirão para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Remo e Volta Redonda estão empatados com 5 pontos cada um, mas o Remo fica atrás do clube carioca em função de saldo de gols.

Agora, os dois clubes vão se enfrentar de novo, desta feita, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 21, com cobertura de todos os lances pela Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a TV Marajoara Canal 50.1 e portal do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Ali, o Remo precisa vencer e vencer para seguir na briga pelo tão sonhado acesso à Série B e, quem sabe, brigar pelo título de Bicampeão da Série C.

Para o técnico azulino Rodrigo Santana, sua equipe estava tensa, nervosa, o que prejudicou sobremaneira o desempenho no gramado. Ele diz não ser muito rotineiro esse tipo de comportamento, mas prejudicou, porque houve erro de passos, errando domínios. Santana esperava muito mais do plantel que já deve retornar aos treinos nesta segunda-feira, 16, a partir das 18h.

Assim, diante de tudo o que se viu no jogo de ontem, torcedores, comando técnico e diretoria azulinos acreditam haver chances de o Remo buscar, como visitante, os três pontos de que tanto necessita para avançar junto ao maior objetivo do clube nesta temporada.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo