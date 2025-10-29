Começam hoje as matrículas do CNH Pai D’égua para mães atípicas em Santarém, Altamira, Itaituba e municípios da região

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), iniciou, na terça-feira, 29, a etapa de matrículas das candidatas aprovadas no Programa Social CNH Pai D’égua – Edição Mães Atípicas, nas regiões do Xingu, Baixo Amazonas e Tapajós. Nesta fase, as 700 mães classificadas devem comprovar a documentação exigida no edital nos dias e locais informados no passaporte de matrícula enviado pelo Detran aos e-mails das beneficiárias.

As contempladas no programa devem comparecer às Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) até o próximo dia 31, com os seguintes documentos (originais e cópias): Carteira de Identidade ou equivalente; CPF; comprovante de residência atualizado (até 90 dias); declaração ou certificado de escolaridade de nível fundamental (emitido pela Seduc ou equivalente de outro estado); Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Pará (válida por até 90 dias); e laudo médico do(s) filho(s), com diagnóstico (CID), emitido exclusivamente por profissional do SUS. O Detran reforça que o laudo médico apresentado no ato da matrícula deve conter o nome completo do paciente, o diagnóstico com o respectivo CID e a data de emissão.

Esta edição especial do CNH Pai D’égua, voltada às mães atípicas, tem como objetivo ampliar o acesso dessas mulheres a um veículo, facilitando a locomoção no dia a dia, seja para levar os filhos a consultas, cumprir compromissos ou até conquistar novas oportunidades de trabalho. A iniciativa do Detran busca fortalecer a mobilidade, a autonomia e a inclusão social, reconhecendo as dificuldades que estas famílias enfrentam cotidianamente. Nesta edição, cerca de 4 mil mulheres serão contempladas em todo o Estado.

A relação das candidatas beneficiadas pelo CNH Pai D’égua – Edição Mães Atípicas, dessas três regiões, abrange mulheres de 29 municípios do Pará: Altamira, Anapu, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Santarém, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias