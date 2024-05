Como doar para o Rio Grande do Sul em Belém: Confira os pontos de coleta e o que doar

Diante do cenário de destruição causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil de Belém (Comdec), está mobilizando a população para auxiliar as vítimas do temporal. Atualmente cinco pontos de coleta serão disponibilizados na capital paraense para receber doações que serão enviadas na quarta-feira (8) para o sul do país.

Veja os locais de pontos de coleta

Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré: Avenida Nazaré, nº 902;

Posto Antunes: Rua dos Pariquis e Tv Rui Barbosa, n° 2083;

Edifício Torre Umari: Travessa Dom Romualdo de Seixas, n° 1500;

Rede de postos Pombal: Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal e Paragominas;

Vise Corretora de Seguros: Rômulo Maiorana, n° 209, entre Antonio Barreto e Travessa da Mercês.

Defesa Civil de Belém

Endereço: Aldeia Cabana s/n, entrada pela Pirajá, esquina com a Pedro Miranda, bairro da Pedreira

Horário: 09 às 17h.

*Centros de Referência de Assistência Social (Cras):

Horário – das 9h às 17h.

* Cras Aurá

Endereço: Rodovia BR-316, Granja Modelo, Km 6 – Ananindeua.

* Cras Icoaraci

Endereço: Rua Manoel Barata, 1104, próximo ao Fórum de Icoaraci.

* Cras Barreiro

Endereço: Trav. Djalma Dutra, 265, esquina com Municipalidade.

* Cras Jurunas

Endereço: Rua dos Mundurucus, 360, entre travessa de Breves e avenida Bernardo Sayão.

* Cras Bengui

Endereço: Rua Betânia, alameda Ananindeua, 111.

* Cras Mosqueiro

Endereço: Rua Francelina Santos (rua da Bateria), 509, próximo à Guarda Municipal – Farol.

* Cras Cremação

Endereço: Avenida Alcindo Cacela, 2993, entre rua São Miguel e rua Fernando Guilhon.

* Cras Outeiro

Endereço: Avenida Beira Mar, 310, bairro São João de Outeiro.

* Cras Guamá

Endereço: Rua Augusto Corrêa, 494, esquina com a avenida Perimetral.

* Cras Pedreira

Endereço: Travessa Timbó, 1557, entre avenida Visconde de Inhaúma e avenida Marquês de Herval.

* Cras Terra Firme

Endereço: Trav. Lomas Valentina, 2585, entre Almirante Barroso e João Paulo II.

Cras Tapanǎ

Endereço: Rua das Rosas, 194, entre Augusto Montenegro e rua Yamada.

* Unimed Curuzu

Endereço: Travessa Curuzu, 2212

Horário: 09 às 18h.

O QUE DOAR PARA O RIO GRANDE DO SUL?

Roupas, roupas íntimas, lençóis e cobertores;

Itens de higiene pessoal;

Materiais de limpeza;

Alimentos não perecíveis e cestas básicas;

– Água;

Ração para cães e gatos.

Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do Estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária criada pelo Banrisul.

Destaque Foto: Ricardo Stuckert/PR