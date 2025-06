COP30 terá espaço dedicado ao setor agro com participação da Sedap e Embrapa

Durante a COP30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano, o setor agropecuário ganhará um espaço exclusivo de destaque: a AgriZone a “zona do agro”. O local será instalado na sede da Embrapa Amazônia Oriental e contará com a participação ativa da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), representando o Governo do Pará na chamada “Casa da Agricultura Sustentável”.

A iniciativa reforça a importância da agropecuária paraense no debate climático global, valorizando práticas produtivas sustentáveis e o uso da tecnologia no campo.

Parceria firmada com foco em sustentabilidade

Na última sexta-feira (6), representantes da Sedap e da Embrapa se reuniram para formalizar a parceria que vai conduzir os trabalhos da AgriZone. O objetivo é apresentar soluções para uma produção rural mais eficiente e de baixo impacto ambiental, voltada tanto para grandes quanto para pequenos produtores.

O secretário estadual Giovanni Queiroz destacou a relevância da iniciativa e anunciou uma visita técnica ao espaço de 3 mil hectares da Embrapa, que será adaptado para o evento. “É importante garantirmos um ambiente estruturado para receber os visitantes e mostrar o que estamos fazendo em prol do meio ambiente, tanto no Pará quanto no mundo”, afirmou.

Segundo ele, a aproximação com a Embrapa será intensificada. “Somos líderes mundiais na produção de alimentos graças à tecnologia desenvolvida por ela, que permite adaptar os arranjos produtivos à nossa realidade tropical”, disse.

Agro do Pará: tecnologia e baixo carbono

Durante o encontro, foi apresentado o Programa ABC+Pará, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa na agropecuária estadual por meio de práticas agrícolas sustentáveis. A Embrapa já participa de ações relacionadas às metas do programa, que vão até 2030.

A equipe da Embrapa foi representada pelo diretor de Governança e Informação, Alderi Emidio de Araujo, acompanhado de pesquisadores e gestores da instituição. Para ele, a parceria com a Sedap é estratégica: “O Pará pode se tornar uma referência nacional em produção sustentável. A COP30 é a chance de mostrar ao mundo que o estado está avançando com responsabilidade ambiental e inovação”, afirmou.

Cadeias produtivas locais em destaque

A Sedap também quer dar visibilidade às cadeias produtivas regionais, como as do açaí, cacau e dendê, que envolvem majoritariamente pequenos agricultores. “Estamos criando arranjos produtivos sustentáveis, com baixa emissão de carbono e alto valor agregado”, explicou Queiroz.

A expectativa é que a AgriZone seja um espaço de troca de experiências, negócios e promoção da agropecuária paraense no cenário internacional.

Além do secretário Giovanni Queiroz, participaram da reunião o diretor agropecuário da Sedap, Marcos Grande; o coordenador do ABC+Pará, Tiago Catuxo; e a coordenadora do Programa de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas, Márcia Tagore.

Imagem: Agência Pará