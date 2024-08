Emoção! Caio Bonfim conquista a prata na Marcha Atlética

Nesta quinta-feira (1º), o brasileiro Caio Bonfim fez história nos Jogos Olímpicos de Paris ao conquistar a medalha de prata na marcha atlética 20 quilômetros, a primeira para o Brasil na modalidade.

O atleta de 33 anos completou a prova com o tempo de 1h19min09. O campeão foi o equatoriano Brian Daniel Pintado, com 1h18min55, com o espanhol Álvaro Martín completando o pódio em 1h19min11.

Outros brasileiros na prova, Max Batista e Matheus Corrêa ficaram na 28ª e 39ª colocação, respectivamente.

Caio Bonfim, que no Rio 2016 já tinha ficado perto do pódio com a quarta posição e tem dois bronzes em Mundiais, ainda pode conquistar mais uma medalha para o Brasil. Ao lado de Viviane Lyra, Érica Sena e Matheus Corrêa, ele participará na próxima quarta-feira (7) da prova de revezamento misto de marcha atlética.

*Com informações da Agência EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Miguel Toña