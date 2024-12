Encontro dos sonhos: cantor paraense Diogo Oliveira conhece Zezé Di Camargo em Belém

Na última sexta-feira, o cantor paraense Diogo Oliveira realizou um dos maiores sonhos de sua vida ao conhecer pessoalmente um de seus ídolos musicais, o sertanejo Zezé di Camargo. Durante a passagem do artista por Belém, os dois tiveram a oportunidade de conversar no camarim de Zezé, um momento especial para Diogo, que desde a infância se inspira no universo da música sertaneja.

Com oito anos de carreira profissional, Diogo Oliveira acumula mais de 50 composições e 10 músicas gravadas, incluindo sucessos como “Chutando a Mesa” e “Esqueminha”, que alcançaram o topo das rádios. O cantor, que começou a compor e a cantar ainda criança, descreve o sertanejo dos anos 90 e 2000 como uma base para sua identidade musical. “O fato de eu compor e cantar sertanejo não é à toa”, afirma. Ele relembra que, em sua infância, presenteava-se com CDs de artistas como Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, e, claro, Zezé di Camargo e Luciano.

“Quando criança, sonhei que conheceria o Zezé. Para muitos, isso parecia impossível, mas Deus realiza o impossível”, escreveu Diogo em suas redes sociais, emocionado com o encontro. Ele também destacou a importância desse momento, que transcende a admiração artística e reflete sua trajetória de lutas e conquistas no cenário musical.

Além do marco pessoal, o artista paraense está em um momento decisivo de sua carreira. Diogo prepara o lançamento do maior projeto de sua trajetória: um novo álbum com 11 faixas inéditas, produzido por Danyllo Rodrigues, de Recife (PE). “Esse álbum vem para mostrar muito de mim e da minha versatilidade musical, mas sem perder meu DNA”, explica. O projeto busca ampliar a visibilidade de suas canções e alcançar novos públicos, tanto dentro quanto fora do Pará.

Com o desejo de surpreender, Diogo adianta que o álbum trará uma proposta inovadora, que promete marcar sua identidade no cenário musical brasileiro. “O público pode esperar algo diferente de tudo o que já fiz. Tenho certeza de que será o trabalho mais importante da minha carreira”, finaliza.

O encontro com Zezé di Camargo reforça a conexão entre o passado, os sonhos de infância e a concretização de um futuro promissor para Diogo Oliveira, que segue trilhando sua jornada com fé e determinação.

Crédito da foto: arquivo pessoal