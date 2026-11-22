Equipes do Grupamento Fluvial (GFlu), que atuam na Base Integrada de Segurança Pública Baixo Tocantins, nas proximidades do município de Abaetetuba, capturaram um homem que estava foragido da Justiça de Macapá, capital do Amapá. O condenado foi localizado ontem, sábado, 21, durante fiscalização de rotina em uma embarcação que havia saído de Belém com destino a Macapá.

Durante consultas aos sistemas de segurança, os agentes constataram que o passageiro possuía uma condenação pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal. Ao receber voz de prisão, ele não ofereceu resistência. Em seguida, o homem foi apresentado à Delegacia de Polícia de Abaetetuba, e deverá retornar ao sistema prisional para cumprir a pena.

A Base Fluvial, a última das três entregues pelo Governo do Pará, integra as estratégias da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para reforçar a proteção da malha hidroviária. “Nossos rios estão mais protegidos e a população, também. E essa prisão é só mais um dos diversos resultados que a unidade apresenta todos os meses”, destacou Ed-Lin Anselmo, titular da Segup.

MAIS SEGURANÇA

Com essa prisão, a Base Fluvial contabiliza, somente neste mês, sete pessoas detidas. No último dia 9 de novembro, seis homens foram presos em flagrante nas proximidades da Ilha do Capim, em Abaetetuba, suspeitos de furtar uma carga de milho de uma balsa encalhada. Na ocasião, foram recuperados cerca de 250 quilos do produto e apreendidas duas embarcações utilizadas na prática criminosa.

A Base também desempenha um papel importante no enfrentamento à violência doméstica nas comunidades ribeirinhas. No dia 15 de novembro, agentes resgataram uma mulher que sofria agressões e ameaças – o denunciado usava uma espingarda calibre 20 – na comunidade ribeirinha do Rio Furo do Gil, na zona rural do município. As forças de segurança trabalham para localizar o agressor.

TRABALHO INTEGRADO E ESTRATÉGICO

As três Bases Fluviais também desempenham um papel estratégico no combate ao tráfico de drogas pelas hidrovias, frequentemente utilizadas por criminosos para transportar e distribuir entorpecentes no estado. Como resultado desse trabalho integrado, entre 2022 e 2026, foram apreendidas mais de 7,8 toneladas de drogas de diversos tipos.

Atualmente, são três bases em pontos estratégicos da malha hidroviária paraense: Base Antônio Lemos, entregue em 2022 no distrito de Antônio Lemos, município de Breves (Arquipélago do Marajó); Base Candiru, em funcionamento desde 2024, no município de Óbidos, Oeste do Pará, e Base Baixo Tocantins, entregue em março deste ano, na área do Furo do Capim, em Abaetetuba, no Nordeste do Pará.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias