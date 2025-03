Regional de Breves e CIIR: Processo Seletivo Aberto para Diversas Áreas

O setor de Recursos Humanos do hospital analisará os currículos com base em critérios predefinidos.

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, estão com processo seletivo aberto para diversas áreas, priorizando candidatos com deficiência (PcD). Os currículos serão avaliados pelo setor de Recursos Humanos de cada instituição, com base em critérios predefinidos.

Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) – Inscrições até 17 de março:



Nutricionista: Graduação em Nutrição com CRN ativo, experiência hospitalar desejável e especialização em nutrição clínica ou hospitalar como diferencial. Mais informações: Aqui.

Auxiliar de Farmácia: Ensino médio completo, informática básica, boa comunicação, escrita e leitura, trabalho em equipe, proatividade, planejamento e organização. (Mais informações: Aqui.



Auxiliar Administrativo de Faturamento: Ensino médio completo, domínio em informática e experiência em rotinas administrativas, direito, contabilidade, finanças e áreas afins como diferencial. Mais informações: Aqui.

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – Inscrições até 16 de março

Assistente de Oficina Ortopédica – Apta PcD:

– Curso Educação Física, Fisioterapia ou áreas correlacionadas;

– Experiência no fabricante e na fabricação de dispositivos ortopédicos, incluindo o uso de resinas, plásticos, metais e outros materiais;

– Experiência na manutenção de dispositivos, realizando reparos e trocas de componentes quando necessário;

– Conhecimento intermediário/avançado no Pacote Office.

Diferenciais:

– Formação técnica ou profissionalizante em ortopedia ou áreas afins, como próteses e órteses;

– Formação em programas de computador usados ​​para design e modelagem de próteses e órteses.

Benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, convênio com farmácia e estacionamento.

