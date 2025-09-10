quarta-feira, setembro 10, 2025
Estudantes de 5 a 19 anos participam do Torneio Brasil de Robótica em Belém

No próximo dia 27 de setembro, Belém será palco do Torneio Brasil de Robótica (TBR) Etapa Região Norte, que ocorrerá na Estação das Docas. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, promete transformar o local em um centro de ciência, tecnologia e inovação, reunindo estudantes, famílias, educadores e a comunidade em geral.

Com o tema “Vida Terrestre”, inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o torneio visa estimular os participantes a desenvolverem soluções tecnológicas para questões ambientais urgentes. Os estudantes abordarão tópicos como preservação dos ecossistemas brasileiros, combate à caça ilegal, impacto de espécies invasoras e recuperação de áreas degradadas.

Entre as instituições participantes estão o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, Maple Bear Belém, Colégio São Paulo, Espaço da Criança e Centro de Ensino Integrado Hage; Step by Step Escola de Educação Bilíngue; Colégio Militar de Belém (CMBEL) e Colégio Santa Catarina de Sena. As equipes, compostas por alunos de 5 a 19 anos, terão a oportunidade de mostrar suas habilidades em robótica, programação e resolução de problemas.

O TBR é reconhecido como um torneio que estimula competências em STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), promovendo ainda valores como ética, respeito e responsabilidade socioambiental. Além da disputa por troféus regionais, as equipes terão a chance de se classificar para a etapa nacional, representando o Pará em um cenário de maior visibilidade.

A organizadora do evento em Belém, Andrea Tuma, destaca a importância de abrir portas para crianças a esse tipo de tecnologia que têm despertado cada vez mais o interesse das instituições de educação da rede pública e privada de todo o País. “A robótica vai além de ensinar sobre tecnologia, ela traz lições de empreendedorismo e inteligência socioemocional, como o controle de frustrações e o equilíbrio das emoções”, afirmou.

O Torneio Brasil de Robótica em Belém representa uma oportunidade única para os jovens paraenses demonstrarem seu potencial em áreas tecnológicas e ambientais. Ao integrar educação, inovação e consciência social, o evento contribui para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios do futuro.

Imagem:  Divulgação/Sesi

