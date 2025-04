Alunas paraenses representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Geografia na Tailândia

Duas estudantes paraenses foram selecionadas para integrar a equipe brasileira na International Geography Olympiad (iGeo), a Olimpíada Internacional de Geografia, que será realizada de 25 de julho a 1º de agosto de 2025 em Bangkok, capital da Tailândia. Isabela Granado e Bárbara Puget, ambas de Belém, conquistaram suas vagas após um rigoroso processo seletivo nacional e agora se preparam para representar o país e a região amazônica em um dos maiores eventos acadêmicos do mundo.

A seleção da equipe brasileira começou em novembro de 2024, durante a fase nacional da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), em Campinas (SP). O processo contou com provas online, uma avaliação escrita e, por fim, uma etapa composta por apresentação em inglês, prova objetiva e submissão de artigo científico. As estudantes paraenses se destacaram ao abordar temas ligados à realidade amazônica, como os canais urbanos de Belém e a importância das áreas verdes na cidade. O resultado final, divulgado em março de 2025, classificou Isabela em primeiro lugar e Bárbara em terceiro.

Além das duas alunas do Pará, integram a equipe uma estudante do Ceará e um aluno da Paraíba, marcando a primeira vez que todos os representantes brasileiros na iGeo são oriundos exclusivamente das regiões Norte e Nordeste do país.

Durante a competição internacional, os estudantes enfrentarão provas em inglês, incluindo avaliação escrita, testes multimídia e apresentação de trabalho de campo, desenvolvido em uma área urbana de Bangkok. Cada país é representado por quatro alunos e dois líderes de equipe, com idade entre 16 e 19 anos.

Desafios financeiros e busca por apoio

Apesar da conquista, a participação das estudantes na iGeo ainda depende de apoio financeiro. Os custos com inscrição, passagem aérea, alimentação, seguro obrigatório e transporte giram em torno de R$ 40 mil por participante. Como ambas são menores de idade, devem ser acompanhadas por responsáveis legais, o que eleva o valor total da viagem para cerca de R$ 80 mil.

Thais Granado, mãe de Isabela, reforça a importância da mobilização para viabilizar a ida das jovens: “Os custos são muito altos. O treinamento da equipe já começou com reuniões semanais, apresentações e debates sobre temas geográficos, além de palestras com ex-participantes e especialistas. Por isso, gostaríamos de contar com apoio para que as representantes paraenses possam participar deste evento tão importante para a educação”.

A participação das estudantes também carrega um simbolismo relevante: em um ano em que Belém sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a presença das jovens em um evento internacional reforça o papel da Amazônia nas discussões ambientais e no protagonismo jovem em pautas globais.