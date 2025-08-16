sábado, agosto 16, 2025
Filme de terror lidera bilheteria global da semana; conheça “A Hora do Mal”

Título estreou na primeira semana de agosto ao redor do mundo e já soma quase R$ 600 milhões em arrecadação

Marina Toledo, da CNN

O filme “A Hora do Mal” já arrecadou US$ 108 milhões (cerca de R$ 580 milhões) desde o lançamento, liderando a bilheteria global da última semana. O dado é do Box Office Mojo. O título estreou nos cinemas no dia 7 de agosto.

O terror foi bem recebido pela crítica especializada (94%) e pelo público (86%), segundo o Rotten Tomatoes, o principal agregador de críticas da web.

Sobre o que fala “A Hora do Mal”?

Na trama, uma cidade nos Estados Unidos tenta descobrir o que aconteceu com 17 crianças – todas de uma mesma sala de aula – que levantaram de suas próprias camas às 2h17 e desapareceram na escuridão.

Sem sinais de que um crime ocorreu, os pais exigem uma explicação para o mistério que envolvem dois elementos, a professora da turma, Justine Gandy (Julia Garner) e a única criança a da sala a não desaparecer, Alex Lilly (Cary Christopher).

A direção é de Zach Cregger, responsável por títulos como “Noites Brutais” (2022) e “Acompanhante Perfeita” (2025) – que atua como produtor.

