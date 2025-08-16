João Silva revela estado de saúde de Faustão em meio a rumores

Apresentador falou sobre o assunto com a imprensa durante festa de Bruna Marquezine

André Nicolau, colaboração para a CNN

João Silva, 21, filho de Faustão, 75, revelou o estado de saúde do pai após as cirurgias de transplante do rim e fígado realizadas no último dia 8, em São Paulo. Um dos convidados da festa de aniversário de Bruna Marquezine, ele conversou com a imprensa que estava presente na ocasião.

Ao comentar sobre o pós-operatório, João garantiu que Faustão se recupera bem, apesar de se tratar de um processo de reabilitação delicado. “A recuperação tá ótima (…) melhor do que esperado. Está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado, foi bem melhor”, revelou.

A declaração do segundo filho de Faustão, que recentemente estreou programa no SBT, coloca um fim nos rumores que davam conta do estado de saúde do apresentador.

João detalhou ainda que, ao contrário do que ocorrera na primeira vez, o funcionamento do rim transplantado está respondendo às expectativas da equipe médica. “Tá indo bem, graças a Deus. Está indo superbem a parte de não ter rejeição, um caminho muito legal de pós-cirúrgico”,

Ele aproveitou a ocasião para criticar a divulgação de fake news sobre o assunto: “Eu acho uma tristeza. Acho que quando a pessoa tá ali em um canal replicando uma notícia, eu entendo, claro, é o que foi chegado. Mas eu fico muito triste, principalmente médico fazer isso, que tem uma responsabilidade muito grande de tá fazendo um comentário desse”, refletiu.

João contou ainda que Faustão chegou a dar dicas sobre a sua performance à frente do programa recém-estreado no SBT. “Assistiu, comentou, criticou, elogiou. Coisa de pai mesmo. Ele falou muito sobre a parte de edição, de ter um pouco mais de tempo, mas por outro lado que traz um dinamismo para o programa”, encerrou.