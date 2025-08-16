Fluminense: Fábio se torna jogador com mais partidas na história do futebol

Goleiro igualou recorde histórico do inglês Peter Shilton

Pedro Leite, da Itatiaia

A tarde deste sábado (16) teve um gosto especial para o goleiro Fábio. Ao entrar em campo pelo Fluminense, diante do Fortaleza, o camisa 1 se tornou o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol.

A Itatiaia apurou que ele igualou os 1390 jogos do também goleiro Peter Shilton, ídolo da Inglaterra nos anos 1970 e 1980.

Anteriormente, Fábio havia ultrapassado ídolos do esporte, como o goleiro Rogério Ceni, que soma 1265 partidas – por Sinop-MT, São Paulo e Seleção Brasileira. Quem está na terceira colocação do ranking é o astro Cristiano Ronaldo, que ainda está na ativa e soma 1283 jogos disputados.

Jogadores com mais jogos na história

Fábio (goleiro): 1390 partidas

Peter Shilton (goleiro): 1390 partidas Cristiano Ronaldo (atacante): 1283 partidas Rogério Ceni (goleiro): 1265 partidas Frantisek Planicka (goleiro): 1187 partidas

Fábio começou como titular neste sábado (16) diante do Fortaleza, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o goleiro já soma mais de 60 mil minutos jogados em 720 partidas – números coletados no Transfermarkt.

A tendência é que ele se isole na liderança do ranking no meio de semana, quando o Fluminense enfrenta o América de Cali pela volta das oitavas da Copa Sul-Americana. A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (19).

Jogos de Fábio

Dos 1390 jogos disputados por Fábio, pouco mais de 70% foram com a camisa do Cruzeiro. O goleiro é o jogador com mais partidas pela Raposa na história, com 976 duelos no currículo e uma larga distância para o segundo colocado – o ex-meia Zé Carlos, com 633 jogos. Não à toa, ele é considerado um dos maiores ídolos do clube.

Dos outros 414 confrontos, 234 foram com a camisa do Fluminense. No Tricolor das Laranjeiras, ele chegou com a experiência de um goleiro renomado e se tornou multicampeão. Pelo Vasco, clube em que atuou no início da carreira, são 150 partidas, enquanto pelo União Bandeirante foram 30 jogos.

Números da carreira de Fábio

União Bandeirante: 30 jogos

Vasco: 150 jogos

Cruzeiro: 976 jogos

Fluminense: 234 jogos

