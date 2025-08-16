sábado, agosto 16, 2025
Marcos Rocha publica carta de despedida do Palmeiras: veja

Lateral deixa o Verdão após mais de sete anos para reforçar o Grêmio

O lateral-direito Marcos Rocha se despediu do Palmeiras na tarde deste sábado (16), em uma carta publicada nas redes sociais. No clube paulista desde 2018, o defensor vai rescindir amigavelmente o contrato para reforçar o Grêmio. O anúncio deve ocorrer nos próximos dias.

Vice-capitão do elenco palmeirense nos últimos anos, o camisa 2 fez parte de uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Ao todo, foram 12 taças conquistadas, incluindo três títulos da Série A do Campeonato Brasileiro e dois da Copa Libertadores.

“No fundo eu sabia que esse dia chegaria. Se demorou ou passou rápido, não importa… nossa história fala por si. Foram 7 temporadas, 12 títulos, 346 jogos e um só propósito: entregar sempre o meu melhor pela Sociedade Esportiva Palmeiras, dentro e fora de campo. Aplaudido ou cobrado, o meu foco nunca mudou. Porque eu sabia que torcedor e jogador carregavam o mesmo objetivo: sair de campo com a certeza de ter feito o melhor pelo Palmeiras”, escreveu o jogador em sua rede social.

Marcos Rocha entrou em campo, no total, 340 vezes com a camisa do Palmeiras em oito temporadas, com 9 gols marcados e outras 37 assistências. Entretanto, o ex-Atlético perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira nos últimos meses. Em 2025 foram 17 partidas, sendo apenas uma no Brasileirão. O argentino Agustín Giay tomou conta da posição e tem o recém-chegado Khellven como reserva imediato.

Lateral será reforço do Grêmio

Marcos Rocha tinha apenas mais seis meses de contrato com o Palmeiras, o que possibilitava assinar um pré-contrato com outra equipe para 2026. Entretanto, conforme apurou a Itatiaia, o camisa 2 chegou a um acordo com a diretoria do Verdão para rescindir seu contrato de forma amigável.

Ele vai assinar vínculo de uma temporada com o Grêmio, com possibilidade de renovação automática em caso de metas batidas. Um reforço para a lateral era uma das prioridades para a comissão técnico Mano Menezes no Tricolor Gaúcho e Rocha aparece como uma ‘oportunidade de mercado’.

Veja a carta de de despedida de Marcos Rocha no Palmeiras

“No fundo eu sabia que esse dia chegaria. Se demorou ou passou rápido, não importa… nossa história fala por si. Foram 7 temporadas, 12 títulos, 346 jogos e um só propósito: entregar sempre o meu melhor pela Sociedade Esportiva Palmeiras, dentro e fora de campo. Aplaudido ou cobrado, o meu foco nunca mudou. Porque eu sabia que torcedor e jogador carregavam o mesmo objetivo: sair de campo com a certeza de ter feito o melhor pelo Palmeiras. Cada vitória, cada derrota dolorosa, cada desafio vivido serviu para me fortalecer e escrever uma trajetória que me enche de orgulho. Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Obrigado por tudo e por tanto!

